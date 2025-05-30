Ціна на землю в Україні у травні 2025 — чому знизилась і чого чекати далі

Жінки з граблями. Фото: Freepik

У травні 2025 року середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні знизилася до 59 051 грн, що на третину менше від пікової позначки квітня — 86 655 грн. Це явище викликало жваве обговорення серед аграріїв, інвесторів і аналітиків.

Ціни на землю в Україні залишаються неоднорідними через вплив безпеки, якості ґрунтів, інфраструктури та попиту. За даними "Опендатабот", західні регіони традиційно лідирують за вартістю, адже там стабільніші умови для аграрного бізнесу.

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Найдорожчі гектари в травні 2025 року зафіксовано в таких областях:

Івано-Франківська — 184 650 грн/га;

Львівська — 136 269 грн/га;

Київська — 86 921 грн/га;

Черкаська — 78 314 грн/га;

Тернопільська — 73 211 грн/га.

На противагу цьому східні та південні регіони демонструють значно нижчі ціни через безпекові ризики та пошкоджену інфраструктуру:

Донецька — 31 574 грн/га;

Херсонська — 33 759 грн/га;

Миколаївська — 34 015 грн/га;

Луганська — 34 103 грн/га;

Запорізька — 35 667 грн/га.

Такий розрив відображає не лише економічні, а й геополітичні реалії, які формують інвестиційну привабливість регіонів.

Ціни на землю по областях. Графіка: Опендатабот

Хто купує землю сьогодні

Після відкриття ринку для юридичних осіб у січні 2024 року саме вони стали основними гравцями. За даними аналітиків, юрособи платять за гектар у середньому 62 656 грн, тоді як фізичні особи — 54 721 грн.

Такий дисбаланс створює виклики для дрібних фермерів, які часто не мають фінансової спроможності конкурувати з агрохолдингами. Як наслідок — концентрація земель у руках великих гравців поступово посилюється.

Скільки землі вже продано. Графіка: Опендатабот

Що спричинило травневе падіння

Фахівці виокремлюють кілька ключових причин зниження цін:

Сезонне уповільнення — після завершення активної весняної фази угод. Повернення інвесторів до оренди — особливо у нестабільних регіонах. Природна ринкова корекція — квітневий сплеск був аномальним.

Втім, більшість експертів вважає, що тенденція до зниження — тимчасова. Уже восени ринок, імовірно, знову активізується.

Динаміка цін на землю. Графіка: Опендатабот

Чого чекати до 2026 року: сценарії зростання

Позитивні очікування на майбутнє базуються на кількох довгострокових факторах:

макроекономічна стабілізація — за умов стабільного курсу гривні й контрольованої інфляції;

активізація іноземного капіталу — насамперед через дочірні компанії юридичних осіб;

розвиток агроінфраструктури — передусім у центральній і західній частині країни;

підтримка фермерства — державні програми здешевлення кредитів та стимулювання дрібних виробників.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року середня ціна на гектар може перевищити 100 000 гривень.

Що ще варто знати українцям

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Україна активно працює над виведенням з обігу активів, що належать громадянам країни-агресора, зокрема нерухомості та землі. Було запроваджено законодавчі обмеження, які унеможливлюють операції з українською землею для росіян. Проте, попри ці заборони, деякі земельні ділянки все ще можуть перебувати у власності громадян РФ.

Також зазначимо, під час воєнного стану в Україні оренда земель сільськогосподарського призначення в ОТГ стала значно простішою. Тимчасові зміни в законодавстві дозволяють швидко отримати ділянку без проведення аукціонів та зайвої бюрократії. Це значно спрощує доступ до землі для аграріїв у цей складний період.