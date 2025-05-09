Як орендувати землю в ОТГ без аукціону й бюрократії під час воєнного стану

Чоловіки у полі. Фото: Freepik

Оренда землі в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) під час воєнного стану в Україні стала значно доступнішою завдяки тимчасовим змінам у законодавстві. Спрощені процедури дозволяють швидко отримати земельну ділянку для сільськогосподарських потреб без аукціонів і складної документації.

Як зазначають у "Земельному фонді України", ключовим нормативним актом, який регламентує оренду землі в умовах воєнного стану, є постанова Кабміну №1113 від 16 вересня 2022 року (зі змінами). Вона запроваджує спрощену процедуру передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній чи державній власності.

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Основні нововведення:

відмова від земельних торгів. Орендувати землю тепер можна без аукціонів, що значно прискорює процес;

мінімум документації. У деяких випадках не потрібен проєкт землеустрою, якщо ділянка вже сформована;

короткострокові договори. Дозволено укладати угоди оренди терміном до 1 року, які не потребують державної реєстрації;

автоматичне припинення договорів. Договори, укладені за спрощеним порядком, втрачають чинність після скасування воєнного стану.

Ці правила стосуються земель, призначених для товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства чи фермерських господарств.

Особливий договір: без реєстрації, на короткий термін

Орендувати землю можна строком до одного року. Такий договір:

не потребує державної реєстрації в реєстрі речових прав, а лише реєструється у сільській раді або ОТГ;

втрачає чинність автоматично, коли скасовується воєнний стан (якщо його було укладено у спрощеному порядку).

Це дозволяє швидко отримати землю в користування і запустити сільськогосподарську діяльність — особливо важливо в умовах обмеженого доступу до ресурсів.

Коли землю не можна передати

Спрощення не скасовують основні обмеження. Ділянка не може бути передана, якщо вона вже перебуває в оренді або постійному користуванні. Також не допускається передача земель без згоди правовласника чи за наявності правових спорів.

Перед тим як готувати документи, обов’язково перевірте юридичний статус ділянки — це дозволить уникнути конфліктів.

Залежить від громади: місцеві умови й ризики

Кожна ОТГ має право встановлювати власні правила користування землею в межах загального законодавства. Деякі громади:

тимчасово призупиняють передачу земель, якщо ділянка розташована поблизу зони бойових дій;

вимагають додаткових погоджень з військовою адміністрацією;

формують власні списки пріоритетних заявників, зокрема для місцевих фермерів.

Звернення до землевпорядника або юридичного відділу громади — обов’язковий крок перед поданням заявки.

Як діяти: покрокові поради

З’ясуйте статус ділянки: чи сформована, який тип власності, чи є кадастровий номер.

Отримайте інформацію в ОТГ: зверніться до землевпорядника, дізнайтесь про процедуру.

Підготуйте пакет документів — витяг з Держгеокадастру (якщо є) та документи, що підтверджують вид діяльності (для ФОП чи агрофірми).

Укладіть договір: не забудьте про фіксацію у місцевому реєстрі.

Цей підхід дає можливість швидко почати роботу на землі, уникнувши зайвої бюрократії.

Раніше ми розповідали про форс-мажор в контексті оренди землі в Україні, зокрема під час війни. Правильне включення форс-мажорних положень у договір оренди є ключовим для захисту інтересів як орендарів, так і орендодавців.

Також зазначимо, що припинення дії договору оренди земельної ділянки — це важливий юридичний процес, що вимагає офіційного оформлення. Ключовим аспектом є обов'язкова реєстрація факту розірвання у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без належної реєстрації орендодавець не зможе вільно розпоряджатися землею, а орендар, своєю чергою, матиме підстави продовжувати користування нею.