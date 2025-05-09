Как арендовать землю в ОТГ без аукциона и бюрократии во время военного положения

Аренда земли в ОТГ — как оформить по упрощенному порядку
Аренда земли в объединенных территориальных общинах (ОТО) во время военного положения в Украине стала значительно доступнее благодаря временным изменениям в законодательстве. Упрощенные процедуры позволяют быстро получить земельный участок для сельскохозяйственных нужд без аукционов и сложной документации.
Как отмечают в "Земельном фонде Украины", ключевым нормативным актом, регламентирующим аренду земли в условиях военного положения, является постановление Кабмина №1113 от 16 сентября 2022 года (с изменениями). Оно вводит упрощенную процедуру передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в коммунальной или государственной собственности.
Основные нововведения:
- отказ от земельных торгов. Арендовать землю теперь можно без аукционов, что значительно ускоряет процесс;
- минимум документации. В некоторых случаях не нужен проект землеустройства, если участок уже сформирован;
- краткосрочные договоры. Разрешено заключать соглашения аренды сроком до 1 года, которые не требуют государственной регистрации;
- автоматическое прекращение договоров. Договоры, заключенные в упрощенном порядке, теряют силу после отмены военного положения.
Эти правила касаются земель, предназначенных для товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства или фермерских хозяйств.
Особый договор: без регистрации, на короткий срок
Арендовать землю можно сроком до одного года. Такой договор:
- не требует государственной регистрации в реестре прав, а только регистрируется в сельском совете или ОТГ;
- теряет силу автоматически, когда отменяется военное положение (если он был заключен в упрощенном порядке).
Это позволяет быстро получить землю в пользование и запустить сельскохозяйственную деятельность — особенно важно в условиях ограниченного доступа к ресурсам.
Когда землю нельзя передать
Упрощения не отменяют основные ограничения. Участок не может быть передан, если он уже находится в аренде или постоянном пользовании. Также не допускается передача земель без согласия правообладателя или при наличии правовых споров.
Перед тем как готовить документы, обязательно проверьте юридический статус участка — это позволит избежать конфликтов.
Зависит от общины: местные условия и риски
Каждая ОТГ имеет право устанавливать собственные правила пользования землей в рамках общего законодательства. Некоторые общины:
- временно приостанавливают передачу земель, если участок расположен вблизи зоны боевых действий;
- требуют дополнительных согласований с военной администрацией;
- формируют собственные списки приоритетных заявителей, в частности для местных фермеров.
Обращение к землеустроителю или юридическому отделу общины — обязательный шаг перед подачей заявки.
Как действовать: пошаговые советы
- Выясните статус участка: сформирован ли он, какой тип собственности, есть ли кадастровый номер.
- Получите информацию в ОТГ: обратитесь к землеустроителю, узнайте о процедуре.
- Подготовьте пакет документов — выписку из Госгеокадастра (если есть) и документы, подтверждающие вид деятельности (для ФЛП или агрофирмы).
- Заключите договор: не забудьте о фиксации в местном реестре.
Этот подход дает возможность быстро начать работу на земле, избежав лишней бюрократии.
Ранее мы рассказывали о форс-мажоре в контексте аренды земли в Украине, в частности во время войны. Правильное включение форс-мажорных положений в договор аренды является ключевым для защиты интересов как арендаторов, так и арендодателей.
Также отметим, что прекращение действия договора аренды земельного участка — это важный юридический процесс, требующий официального оформления. Ключевым аспектом является обязательная регистрация факта расторжения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без надлежащей регистрации арендодатель не сможет свободно распоряжаться землей, а арендатор, в свою очередь, будет иметь основания продолжать пользование ею.
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