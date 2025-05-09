Как арендовать землю в ОТГ без аукциона и бюрократии во время военного положения

Мужчины в поле. Фото: Freepik

Аренда земли в объединенных территориальных общинах (ОТО) во время военного положения в Украине стала значительно доступнее благодаря временным изменениям в законодательстве. Упрощенные процедуры позволяют быстро получить земельный участок для сельскохозяйственных нужд без аукционов и сложной документации.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", ключевым нормативным актом, регламентирующим аренду земли в условиях военного положения, является постановление Кабмина №1113 от 16 сентября 2022 года (с изменениями). Оно вводит упрощенную процедуру передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в коммунальной или государственной собственности.

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Основные нововведения:

отказ от земельных торгов. Арендовать землю теперь можно без аукционов, что значительно ускоряет процесс;

минимум документации. В некоторых случаях не нужен проект землеустройства, если участок уже сформирован;

краткосрочные договоры. Разрешено заключать соглашения аренды сроком до 1 года, которые не требуют государственной регистрации;

автоматическое прекращение договоров. Договоры, заключенные в упрощенном порядке, теряют силу после отмены военного положения.

Эти правила касаются земель, предназначенных для товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства или фермерских хозяйств.

Особый договор: без регистрации, на короткий срок

Арендовать землю можно сроком до одного года. Такой договор:

не требует государственной регистрации в реестре прав, а только регистрируется в сельском совете или ОТГ;

теряет силу автоматически, когда отменяется военное положение (если он был заключен в упрощенном порядке).

Это позволяет быстро получить землю в пользование и запустить сельскохозяйственную деятельность — особенно важно в условиях ограниченного доступа к ресурсам.

Когда землю нельзя передать

Упрощения не отменяют основные ограничения. Участок не может быть передан, если он уже находится в аренде или постоянном пользовании. Также не допускается передача земель без согласия правообладателя или при наличии правовых споров.

Перед тем как готовить документы, обязательно проверьте юридический статус участка — это позволит избежать конфликтов.

Зависит от общины: местные условия и риски

Каждая ОТГ имеет право устанавливать собственные правила пользования землей в рамках общего законодательства. Некоторые общины:

временно приостанавливают передачу земель, если участок расположен вблизи зоны боевых действий;

требуют дополнительных согласований с военной администрацией;

формируют собственные списки приоритетных заявителей, в частности для местных фермеров.

Обращение к землеустроителю или юридическому отделу общины — обязательный шаг перед подачей заявки.

Как действовать: пошаговые советы

Выясните статус участка: сформирован ли он, какой тип собственности, есть ли кадастровый номер.

Получите информацию в ОТГ: обратитесь к землеустроителю, узнайте о процедуре.

Подготовьте пакет документов — выписку из Госгеокадастра (если есть) и документы, подтверждающие вид деятельности (для ФЛП или агрофирмы).

Заключите договор: не забудьте о фиксации в местном реестре.

Этот подход дает возможность быстро начать работу на земле, избежав лишней бюрократии.

Ранее мы рассказывали о форс-мажоре в контексте аренды земли в Украине, в частности во время войны. Правильное включение форс-мажорных положений в договор аренды является ключевым для защиты интересов как арендаторов, так и арендодателей.

Также отметим, что прекращение действия договора аренды земельного участка — это важный юридический процесс, требующий официального оформления. Ключевым аспектом является обязательная регистрация факта расторжения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без надлежащей регистрации арендодатель не сможет свободно распоряжаться землей, а арендатор, в свою очередь, будет иметь основания продолжать пользование ею.