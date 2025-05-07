Які документи підтверджують право власності на землю в Україні у 2025

Чоловік з планшетом у полі. Фото: Freepik

В Україні право власності або користування земельною ділянкою має юридичну силу лише тоді, коли підтверджене належним документом. Власником землі можна стати на підставі ряду правочинів або рішень, кожне з яких фіксується офіційно. У 2025 році державні органи визнають лише чітко визначені документи.

Як наголошують у "Земельному фонді України", право власності на земельну ділянку може виникати через купівлю, спадщину, дарування чи інші законні підстави. Ось перелік документів, які офіційно засвідчують це право:

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державний акт на право власності або на право постійного користування землею (видавався до 2013 року);

свідоцтво про право власності на нерухоме майно (з 2013 року);

свідоцтво про право на спадщину;

судове рішення, що набрало законної сили, про набуття чи зміну права власності;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або з Державного земельного кадастру (ДЗК);

договори, що стосуються земельної ділянки: купівлі-продажу, дарування, міни, довічного утримання, оренди, суперфіцію, емфітевзису тощо.

Ці документи є юридичною основою для підтвердження права власності. Проте їхня актуальність залежить від року видачі та наявності кадастрового номера.

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Як змінювалися документи: періоди та їхні особливості

Держакти 1992-2001 років (рожеві/червоні)

Ці документи часто не містили кадастрового номера, межі ділянки не були визначені в натурі, а сам акт міг охоплювати кілька ділянок. Для дій із землею потрібно пройти процедуру розробки техдокументації, кадастрової зйомки та внесення ділянки в електронний ДЗК.

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Держакт 1992-2001 років. Фото: zemliak.com

Держакти 2002-2008 років (зелені)

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Видані на уніфікованих бланках, уже з обов’язковим кадастровим номером, що вніс значну ясність. Проте навіть із таким документом у 2025 році для продажу чи дарування землі потрібен актуальний витяг із кадастру.

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Держакт 2002-2008 років. Фото: zemliak.com

Держакти 2009-2012 років (сині)

Ці акти мали графу для ідентифікаційного коду власника. Вони залишаються чинними, але без витягу з ДЗК будь-яка правочинна дія неможлива.

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Держакт 2009-2012 років (сині). Фото: zemliak.com

Документи 2013-2015 років

У цей період з'явилось розділення функцій між Держгеокадастром і держреєстраторами. Права на землю підтверджувались витягом з Держреєстру речових прав та свідоцтвом.

З 2016 року — лише витяги

З 2016 року свідоцтва більше не видають. Право власності на землю підтверджується лише витягом з Державного реєстру прав. А сам факт існування ділянки та її меж — витягом із ДЗК.

Якщо немає кадастрового номера

Ділянка без кадастрового номера вважається фактично "невидимою" для держави. Таку землю не можна продати, здати в оренду чи внести до статутного капіталу. Ще гірше — якщо ділянку вже хтось оформив на себе, вам доведеться доводити своє право в суді.

Які документи мають силу у 2025

Право власності на земельну ділянку в Україні підтверджується низкою документів:

держакти будь-якого кольору дійсні, але з витягом з ДЗК;

свідоцтва й судові рішення — за наявності реєстрації права;

з 2016 року — тільки витяги з Державного реєстру речових прав.

без кадастрового номера ділянка — "мертва зона" для законного обігу.

У 2025 році головне не лише мати документ, а й переконатися, що ділянка внесена до кадастру. Якщо ваш держакт старий, а номера нема — треба негайно його оформити.

Зазначимо, згідно із законодавством України, кожен повнолітній громадянин має право на безоплатне отримання земельної ділянки. Однак, у 2025 році воєнний стан ускладнює реалізацію цього права. Навіть після закінчення війни держава може законно відмовити у наданні землі, що не завжди є порушенням прав громадян.

Також повідомлялось, що процес оформлення права власності на землю може обернутися сюрпризами для власників паїв та городів. Нерідко трапляється так, що в нових документах площа ділянки виявляється меншою, ніж було зазначено у попередньому сертифікаті. Це стає несподіваною проблемою для багатьох землевласників.