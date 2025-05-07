Які документи підтверджують право власності на землю в Україні у 2025

Право власності на землю — які документи визнає держава у 2025
В Україні право власності або користування земельною ділянкою має юридичну силу лише тоді, коли підтверджене належним документом. Власником землі можна стати на підставі ряду правочинів або рішень, кожне з яких фіксується офіційно. У 2025 році державні органи визнають лише чітко визначені документи.
Як наголошують у "Земельному фонді України", право власності на земельну ділянку може виникати через купівлю, спадщину, дарування чи інші законні підстави. Ось перелік документів, які офіційно засвідчують це право:
- державний акт на право власності або на право постійного користування землею (видавався до 2013 року);
- свідоцтво про право власності на нерухоме майно (з 2013 року);
- свідоцтво про право на спадщину;
- судове рішення, що набрало законної сили, про набуття чи зміну права власності;
- витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або з Державного земельного кадастру (ДЗК);
- договори, що стосуються земельної ділянки: купівлі-продажу, дарування, міни, довічного утримання, оренди, суперфіцію, емфітевзису тощо.
Ці документи є юридичною основою для підтвердження права власності. Проте їхня актуальність залежить від року видачі та наявності кадастрового номера.
Як змінювалися документи: періоди та їхні особливості
Держакти 1992-2001 років (рожеві/червоні)
Ці документи часто не містили кадастрового номера, межі ділянки не були визначені в натурі, а сам акт міг охоплювати кілька ділянок. Для дій із землею потрібно пройти процедуру розробки техдокументації, кадастрової зйомки та внесення ділянки в електронний ДЗК.
Держакти 2002-2008 років (зелені)
Видані на уніфікованих бланках, уже з обов’язковим кадастровим номером, що вніс значну ясність. Проте навіть із таким документом у 2025 році для продажу чи дарування землі потрібен актуальний витяг із кадастру.
Держакти 2009-2012 років (сині)
Ці акти мали графу для ідентифікаційного коду власника. Вони залишаються чинними, але без витягу з ДЗК будь-яка правочинна дія неможлива.
Документи 2013-2015 років
У цей період з'явилось розділення функцій між Держгеокадастром і держреєстраторами. Права на землю підтверджувались витягом з Держреєстру речових прав та свідоцтвом.
З 2016 року — лише витяги
З 2016 року свідоцтва більше не видають. Право власності на землю підтверджується лише витягом з Державного реєстру прав. А сам факт існування ділянки та її меж — витягом із ДЗК.
Якщо немає кадастрового номера
Ділянка без кадастрового номера вважається фактично "невидимою" для держави. Таку землю не можна продати, здати в оренду чи внести до статутного капіталу. Ще гірше — якщо ділянку вже хтось оформив на себе, вам доведеться доводити своє право в суді.
Які документи мають силу у 2025
Право власності на земельну ділянку в Україні підтверджується низкою документів:
- держакти будь-якого кольору дійсні, але з витягом з ДЗК;
- свідоцтва й судові рішення — за наявності реєстрації права;
- з 2016 року — тільки витяги з Державного реєстру речових прав.
- без кадастрового номера ділянка — "мертва зона" для законного обігу.
У 2025 році головне не лише мати документ, а й переконатися, що ділянка внесена до кадастру. Якщо ваш держакт старий, а номера нема — треба негайно його оформити.
Зазначимо, згідно із законодавством України, кожен повнолітній громадянин має право на безоплатне отримання земельної ділянки. Однак, у 2025 році воєнний стан ускладнює реалізацію цього права. Навіть після закінчення війни держава може законно відмовити у наданні землі, що не завжди є порушенням прав громадян.
Також повідомлялось, що процес оформлення права власності на землю може обернутися сюрпризами для власників паїв та городів. Нерідко трапляється так, що в нових документах площа ділянки виявляється меншою, ніж було зазначено у попередньому сертифікаті. Це стає несподіваною проблемою для багатьох землевласників.
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