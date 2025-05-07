Какие документы подтверждают право собственности на землю в Украине в 2025 году

Мужчина с планшетом в поле. Фото: Freepik

В Украине право собственности или пользования земельным участком имеет юридическую силу лишь тогда, когда подтверждено надлежащим документом. Владельцем земли можно стать на основании ряда сделок или решений, каждое из которых фиксируется официально. В 2025 году государственные органы признают только четко определенные документы.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", право собственности на земельный участок может возникать через покупку, наследство, дарение или другие законные основания. Вот перечень документов, которые официально удостоверяют это право:

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государственный акт на право собственности или на право постоянного пользования землей (выдавался до 2013 года);

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (с 2013 года);

свидетельство о праве на наследство;

судебное решение, вступившее в законную силу, о приобретении или изменении права собственности;

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или из Государственного земельного кадастра (ГЗК);

договоры, касающиеся земельного участка: купли-продажи, дарения, мены, пожизненного содержания, аренды, суперфиция, эмфитевзиса и тому подобное.

Эти документы являются юридической основой для подтверждения права собственности. Однако их актуальность зависит от года выдачи и наличия кадастрового номера.

Как менялись документы: периоды и их особенности

Госакты 1992-2001 годов (розовые/красные)

Эти документы часто не содержали кадастрового номера, границы участка не были определены в натуре, а сам акт мог охватывать несколько участков. Для действий с землей нужно пройти процедуру разработки техдокументации, кадастровой съемки и внесения участка в электронный ГЗК.

Госакт 1992-2001 годов. Фото: zemliak.com

Госакты 2002-2008 годов (зеленые)

Выданные на унифицированных бланках, уже с обязательным кадастровым номером, что внесло значительную ясность. Однако даже с таким документом в 2025 году для продажи или дарения земли нужна актуальная выписка из кадастра.

Госакт 2002-2008 годов. Фото: zemliak.com

Госакты 2009-2012 годов (синие)

Эти акты имели графу для идентификационного кода владельца. Они остаются в силе, но без выписки из ГЗК любое правомочное действие невозможно.

Госакт 2009-2012 годов (синие). Фото: zemliak.com

Документы 2013-2015 годов

В этот период появилось разделение функций между Госгеокадастром и госрегистраторами. Права на землю подтверждались выпиской из Госреестра вещных прав и свидетельством.

С 2016 года — только выписки

С 2016 года свидетельства больше не выдают. Право собственности на землю подтверждается только выпиской из Государственного реестра прав. А сам факт существования участка и его границ — выпиской из ГЗК.

Если нет кадастрового номера

Участок без кадастрового номера считается фактически "невидимым" для государства. Такую землю нельзя продать, сдать в аренду или внести в уставный капитал. Еще хуже — если участок уже кто-то оформил на себя, вам придется доказывать свое право в суде.

Какие документы имеют силу в 2025 году

Право собственности на земельный участок в Украине подтверждается рядом документов:

госакты любого цвета действительны, но с выпиской из ГЗК;

свидетельства и судебные решения — при наличии регистрации права;

с 2016 года — только выписки из Государственного реестра вещных прав;

без кадастрового номера участок — "мертвая зона" для законного оборота.

В 2025 году главное не только иметь документ, но и убедиться, что участок внесен в кадастр. Если ваш госакт старый, а номера нет — надо немедленно его оформить.

Отметим, согласно законодательству Украины, каждый совершеннолетний гражданин имеет право на бесплатное получение земельного участка. Однако, в 2025 году военное положение затрудняет реализацию этого права. Даже после окончания войны государство может законно отказать в предоставлении земли, что не всегда является нарушением прав граждан.

Также сообщалось, что процесс оформления права собственности на землю может обернуться сюрпризами для владельцев паев и огородов. Нередко случается так, что в новых документах площадь участка оказывается меньше, чем было указано в предыдущем сертификате. Это становится неожиданной проблемой для многих землевладельцев.