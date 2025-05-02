Безкоштовна земельна ділянка у 2025: кому можуть відмовити і чому

Дівчина в полі. Фото: Freepik

Безоплатне отримання землі — право кожного повнолітнього українця, зафіксоване законодавчо. Але 2025 рік несе із собою нові виклики: діє воєнний стан, що впливає на реалізацію цього права. Ба більше — навіть після його завершення держава залишає за собою право відмовити у наданні ділянки. І не завжди це порушення прав — найчастіше відмова є законною.

Згідно із Земельним кодексом України, кожен повнолітній громадянин може один раз безоплатно отримати ділянку із земель державної або комунальної власності. Види та площа земель різняться залежно від цільового призначення:

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до 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,25 га — для будівництва в селі (у містах — до 0,10 га);

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для гаража;

у розмірі земельного паю, визначеного для місцевих сільгосппідприємств — для фермерства.

Пільгові категорії, такі як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих, мають переважне право на виділення ділянки. Проте навіть вони не можуть отримати землю, якщо вже скористались своїм правом раніше.

Воєнний стан і повна заборона передачі землі

Головна причина відмов у 2025 році — юридична заборона безоплатної передачі земель під час воєнного стану. Стаття 122 Земельного кодексу чітко забороняє:

передавати землю державної або комунальної власності у приватну власність;

видавати дозволи на розробку документації;

здійснювати реєстрацію нових земельних ділянок у кадастрі з метою безоплатного виділення.

Відповідно, навіть якщо громадянин подасть усі документи, держава може законно відмовити до завершення воєнного стану.

Типові причини відмови: що говорить закон

Окрім форс-мажорних обставин, є низка юридичних і технічних підстав, з яких громадяни отримують офіційні відмови, наголошують юристи "Безоплатної правничої допомоги". Відповідно до регламенту роботи кадастрового реєстратора, найчастіше відмовляють у таких випадках:

неповний пакет документів . Державний кадастровий реєстратор перевіряє подані документи протягом 14 робочих днів. Якщо документів бракує (наприклад, відсутні копії паспорта, ІПН, графічні матеріали чи заява), заяву відхилять;

. Державний кадастровий реєстратор перевіряє подані документи протягом 14 робочих днів. Якщо документів бракує (наприклад, відсутні копії паспорта, ІПН, графічні матеріали чи заява), заяву відхилять; невідповідність законодавству . Документи повинні відповідати нормам Земельного кодексу та іншим нормативним актам. Наприклад, якщо ділянка розташована в зоні, де приватизація заборонена (природоохоронні території, землі промислового призначення), вам відмовлять;

. Документи повинні відповідати нормам Земельного кодексу та іншим нормативним актам. Наприклад, якщо ділянка розташована в зоні, де приватизація заборонена (природоохоронні території, землі промислового призначення), вам відмовлять; проблеми з розташуванням ділянки . Відмова можлива, якщо ділянка перетинається з іншою, вже зареєстрованою ділянкою або якщо ділянка перебуває поза межами повноважень кадастрового реєстратора, до якого подано заяву;

. Відмова можлива, якщо ділянка перетинається з іншою, вже зареєстрованою ділянкою або якщо ділянка перебуває поза межами повноважень кадастрового реєстратора, до якого подано заяву; повторне використання права на приватизацію. Якщо ви вже отримали ділянку для певного цільового призначення (наприклад, для садівництва), повторно претендувати на таку ж категорію землі не можна.

Що робити у разі відмови

Якщо вам відмовили у наданні ділянки, уважно ознайомтеся з причинами, зазначеними в рішенні кадастрового реєстратора. Ви можете:

усунути недоліки (наприклад, додати відсутні документи) і подати заяву повторно;

оскаржити рішення в адміністративному порядку через звернення до вищого органу Держгеокадастру;

звернутися до суду, якщо вважаєте відмову незаконною.

Як уникнути відмови: поради для заявників

Щоб підвищити шанси на отримання землі, дотримуйтесь таких кроків:

перевірте право на приватизацію. Переконайтеся, що ви не використовували своє право на безоплатну землю для обраного цільового призначення. Це можна уточнити в органах Держгеокадастру;

виберіть ділянку правильно. Використовуйте Публічну кадастрову карту України, щоб перевірити доступність ділянки, її цільове призначення та відсутність накладок з іншими ділянками;

зберіть повний пакет документів. Зазвичай до заяви додають копію паспорта та ІПН, графічні матеріали з позначенням місця розташування ділянки та документи, що підтверджують пільги (для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю тощо);

зверніться до правильного органу. Подайте клопотання до місцевої ради (сільської, селищної, міської) або територіального управління Держгеокадастру за місцем розташування ділянки;

слідкуйте за змінами законодавства. Регулярно перевіряйте офіційні джерела, такі як сайт Верховної Ради чи Держгеокадастру.

Раніше ми розповідали, який пакет документів пришвидшить процес отримання земельної ділянки для учасників бойових дій.

Зазначимо, несподіванки при оформленні права власності на землю — не рідкість для власників паїв та городів. Найчастіше вони стикаються зі зменшенням фактичної площі ділянки, зазначеної у старих документах, порівняно з тією, що фігурує в новому державному акті.