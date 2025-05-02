Бесплатный земельный участок в 2025: кому могут отказать и почему

Девушка в поле. Фото: Freepik

Бесплатное получение земли — право каждого совершеннолетнего украинца, зафиксированное законодательно. Но 2025 год несет с собой новые вызовы: действует военное положение, что влияет на реализацию этого права. Более того — даже после его завершения государство оставляет за собой право отказать в предоставлении участка. И не всегда это нарушение прав — чаще всего отказ является законным.

Согласно Земельному кодексу Украины, каждый совершеннолетний гражданин может один раз бесплатно получить участок из земель государственной или коммунальной собственности. Виды и площадь земель различаются в зависимости от целевого назначения:

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до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,25 га — для строительства в селе (в городах — до 0,10 га);

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для гаража;

в размере земельного пая, определенного для местных сельхозпредприятий — для фермерства.

Льготные категории, такие как участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших, имеют преимущественное право на выделение участка. Однако даже они не могут получить землю, если уже воспользовались своим правом ранее.

Военное положение и полный запрет передачи земли

Главная причина отказов в 2025 году — юридический запрет бесплатной передачи земель во время военного положения. Статья 122 Земельного кодекса четко запрещает:

передавать землю государственной или коммунальной собственности в частную собственность;

выдавать разрешения на разработку документации;

осуществлять регистрацию новых земельных участков в кадастре с целью бесплатного выделения.

Соответственно, даже если гражданин подаст все документы, государство может законно отказать до завершения военного положения.

Типичные причины отказа: что говорит закон

Кроме форс-мажорных обстоятельств, есть ряд юридических и технических оснований, по которым граждане получают официальные отказы, отмечают юристы "Бесплатной юридической помощи". Согласно регламенту работы кадастрового регистратора, чаще всего отказывают в таких случаях:

неполный пакет документов . Государственный кадастровый регистратор проверяет поданные документы в течение 14 рабочих дней. Если документов не хватает (например, отсутствуют копии паспорта, ИНН, графические материалы или заявление), заявление отклонят;

. Государственный кадастровый регистратор проверяет поданные документы в течение 14 рабочих дней. Если документов не хватает (например, отсутствуют копии паспорта, ИНН, графические материалы или заявление), заявление отклонят; несоответствие законодательству . Документы должны соответствовать нормам Земельного кодекса и другим нормативным актам. Например, если участок расположен в зоне, где приватизация запрещена (природоохранные территории, земли промышленного назначения), вам откажут;

. Документы должны соответствовать нормам Земельного кодекса и другим нормативным актам. Например, если участок расположен в зоне, где приватизация запрещена (природоохранные территории, земли промышленного назначения), вам откажут; проблемы с расположением участка . Отказ возможен, если участок пересекается с другим, уже зарегистрированным участком или если участок находится вне полномочий кадастрового регистратора, к которому подано заявление;

. Отказ возможен, если участок пересекается с другим, уже зарегистрированным участком или если участок находится вне полномочий кадастрового регистратора, к которому подано заявление; повторное использование права на приватизацию. Если вы уже получили участок для определенного целевого назначения (например, для садоводства), повторно претендовать на такую же категорию земли нельзя.

Что делать в случае отказа

Если вам отказали в предоставлении участка, внимательно ознакомьтесь с причинами, указанными в решении кадастрового регистратора. Вы можете:

устранить недостатки (например, добавить недостающие документы) и подать заявление повторно;

обжаловать решение в административном порядке через обращение в вышестоящий орган Госгеокадастра;

обратиться в суд, если считаете отказ незаконным.

Как избежать отказа: советы для заявителей

Чтобы повысить шансы на получение земли, следуйте таким шагам:

проверьте право на приватизацию. Убедитесь, что вы не использовали свое право на бесплатную землю для выбранного целевого назначения. Это можно уточнить в органах Госгеокадастра;

выберите участок правильно. Используйте Публичную кадастровую карту Украины, чтобы проверить доступность участка, его целевое назначение и отсутствие накладок с другими участками;

соберите полный пакет документов. Обычно к заявлению прилагают копию паспорта и ИНН, графические материалы с обозначением места расположения участка и документы, подтверждающие льготы (для участников боевых действий, лиц с инвалидностью и т.д.);

обратитесь в правильный орган. Подайте ходатайство в местный совет (сельский, поселковый, городской) или территориальное управление Госгеокадастра по месту расположения участка;

следите за изменениями законодательства. Регулярно проверяйте официальные источники, такие как сайт Верховной Рады или Госгеокадастра.

Ранее мы рассказывали, какой пакет документов ускорит процесс получения земельного участка для участников боевых действий.

Отметим, неожиданности при оформлении права собственности на землю — не редкость для владельцев паев и огородов. Чаще всего они сталкиваются с уменьшением фактической площади участка, указанной в старых документах, по сравнению с той, что фигурирует в новом государственном акте.