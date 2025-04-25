Земля для УБД: які документи потрібні у 2025 році для отримання ділянки

Чоловік у військовій формі у полі. Фото: AgroPortal

Учасники бойових дій мають гарантоване Конституцією право на безоплатну приватизацію земельної ділянки. До повномасштабної війни така норма активно діяла: землю надавали для будівництва, садівництва або ведення господарства. Проте воєнний стан суттєво змінив ситуацію, але процедура збирання документів та звернення до органів влади збереглась і у 2025 році — це дозволяє військовим підготуватись до реалізації права одразу після завершення воєнного стану.

Хоча воєнний стан призупинив безоплатну передачу земель державної та комунальної власності, підготовка до отримання ділянки після його скасування — розумний крок, наголошують юристи Безоплатної правничої допомоги. Збір документів, вибір ділянки та розуміння процедури можуть значно прискорити процес, коли обмеження будуть зняті. У 2025 році очікується високий попит на землю, тому рання підготовка дасть перевагу.

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Подання клопотання

УБД мають право на ділянки для:

будівництва житлового будинку;

садівництва;

городництва чи сільського господарства.

Перший етап — звернення до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування (міської, селищної чи сільської ради, головного управління Держгеокадастру в області). У клопотанні необхідно вказати:

цільове призначення землі (наприклад, для будівництва чи сільського господарства);

приблизні розміри ділянки;

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування.

Заяву розглядають протягом 30 днів. Якщо відповіді немає, можна звертатися до суду, посилаючись на порушення строків розгляду.

Розробка проєкту землеустрою

Після схвалення клопотання орган влади видає дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Цей документ готує сертифікована землевпорядна компанія. Перелік таких компаній доступний на сайті Держгеокадастру в розділі "Сертифікація".

Термін виконання: до 6 місяців. Вартість: договірна, залежить від регіону та складності проєкту.

Готовий проєкт необхідно погодити з Державним земельним агентством України. Цей етап може тривати до двох тижнів.

Реєстрація ділянки

Після погодження проєкту землеустрою ділянку реєструють у Державному земельному кадастрі. Реєстратор видає Витяг із кадастру, який підтверджує внесення даних про ділянку. Ця процедура займає до 14 днів і є безоплатною.

Далі проєкт і витяг подаються до органу, який схвалював клопотання. Протягом 14 днів чиновники мають затвердити проєкт і видати рішення про безоплатну передачу землі.

Реєстрація права власності

Останній етап — звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для реєстрації права власності. Після цього видається остаточний Витяг із Державного земельного кадастру, який підтверджує ваше право на землю.

Які документи потрібні для УБД

Щоб успішно пройти всі етапи, військовослужбовець має підготувати пакет документів.

Заява (клопотання) із зазначенням цільового призначення та розмірів ділянки.

Копія паспорта (усі сторінки з інформацією).

Документ, що підтверджує статус УБД: посвідчення учасника бойових дій або довідка (наказ) про участь у захисті України.

Графічні матеріали із зазначенням місця розташування ділянки.

Рішення про безоплатну передачу землі (видається після схвалення клопотання).

Витяг із Державного земельного кадастру (отримується після реєстрації ділянки).

Квитанція про сплату за реєстрацію права власності (сума залежить від регіону).

Додаткові вимоги

Для сільського господарства: підтвердження досвіду роботи в цій сфері (наприклад, трудова книжка) або документи про відповідну освіту (диплом).

Якщо ділянка у користуванні інших осіб: письмове погодження від цих осіб на вилучення землі.

Юристи наголошують, що вимагання додаткових документів, не передбачених ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України, є незаконним. Якщо стикаєтеся з такими вимогами, звертайтеся до суду або пишіть скаргу до Держгеокадастру.

Обмеження через воєнний стан

Наразі, у 2025 році, безоплатна передача земель УБД залишається призупиненою через воєнний стан. Це означає, що подати клопотання та отримати ділянку неможливо, доки обмеження діють. Однак ви можете:

зібрати необхідні документи;

обрати бажану ділянку та підготувати графічні матеріали;

проконсультуватися з юристом або землевпорядною компанією.

Щойно воєнний стан завершиться, процес відновиться, і підготовлені заявники матимуть перевагу.

Поширені помилки та як їх уникнути

Неповний пакет документів. Перевірте, чи всі документи відповідають вимогам, особливо щодо статусу УБД.

Неправильні графічні матеріали. Зверніться до професіоналів для підготовки схем і креслень.

Пропущені строки. Контролюйте 30-денний термін розгляду клопотання та 14-денний термін затвердження проєкту.

Незнання законодавства. Ознайомтеся з Земельним кодексом України, зокрема зі ст. 118.

Раніше ми повідомляли, що згода між сусідами щодо меж ділянок, наприклад, при перенесенні паркану, є звичним явищем. Проте, навіть мирні домовленості можуть призвести до юридичних проблем, якщо їх не оформити офіційно. Щоб уникнути майбутніх суперечок, важливо належним чином задокументувати будь-які зміни меж.

Зазначимо також, передача земельної ділянки в дар нерідко пов'язана з теплими почуттями та родинними традиціями. Однак, якщо ця земля вже здана в оренду, емоційний аспект може поступитися місцем юридичним питанням. В Україні дарування орендованої землі є здійсненним, проте потребує ретельного вивчення всіх нюансів.