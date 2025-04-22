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Скільки гектарів належить УБД та чому землю зараз не дають

22 квітня 2025 11:05
Катерина Балаєва - редактор
Скільки землі отримає УБД у 2025 році: кількість гектарів і на яких умовах
Земельна ділянка. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на земельну ділянку від держави. Це право закріплено в Земельному кодексі, але на практиці його реалізація у 2025 році має істотні обмеження через дію воєнного стану. Тому ветеранам слід знати, не лише скільки землі їм належить, а й за яких умов вони можуть її отримати.

Норми земельного законодавства дозволяють УБД звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування для безоплатного отримання земельної ділянки державної або комунальної власності. Як зазначено на порталі Дія, допускається вибір цільового призначення для ведення садівництва — до 0,12 га, для особистого селянського господарства — до 2,0 га.

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Для будівництва житла надається:

  • у селах — до 0,25 га;
  • у селищах — до 0,15 га;
  • у містах — до 0,10 га;
  • для дачного будівництва — до 0,10 га.

"Розмір залежить від мети використання — це треба чітко зазначити у клопотанні", — пояснила в коментарі "24 каналу" юристка Лариса Величко.

Які документи потрібні

До клопотання, в якому зазначаються цільове призначення і бажані розміри ділянки, слід додати:

  • графічні матеріали з бажаним розташуванням ділянки;
  • погодження землекористувача, якщо земля вже в користуванні інших осіб;
  • копії документів, що посвідчують особу та статус УБД;
  • документи про досвід або освіту в сільському господарстві — якщо земля потрібна для фермерства.

Органи влади мають 30 днів на розгляд заяви. У разі відсутності відповіді або відмови заявник має право звернутися до суду. Але тут набирає чинності нова норма, яка змінює ситуацію.

Чому зараз землю не видають: обмеження воєнного стану

Наразі діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну, наголошує Величко. Це обмеження запроваджене змінами до Земельного кодексу України — підпункти 5 і 27 розділу X.

Суть змін:

  • заборонено передавати землю у приватну власність;
  • заборонено видавати дозволи на розробку землевпорядної документації для такої передачі;
  • заборонено розробляти документацію для безоплатного виділення.

Це обмеження діє до скасування воєнного стану. І поки воно чинне, отримати земельну ділянку новим заявникам практично неможливо — навіть якщо вони мають на це законне право.

Хто може отримати землю, попри заборону

Втім, навіть у період дії воєнного стану є винятки, на які заборона не поширюється:

  • власники будівель або споруд, що розташовані на відповідній ділянці;
  • громадяни України, яким передали ділянку у користування до 1 січня 2002 року — тобто до набрання чинності чинною редакцією Земельного кодексу.

"УБД, які раніше вже отримали дозвіл або оформили документи, можуть завершити процедуру — якщо їхній статус підтверджений", — зазначає Величко.

Чи варто чекати змін після війни

Право на землю для ветеранів — це не пільга, а конституційно закріплений механізм підтримки. Після скасування воєнного стану уряду доведеться реагувати на десятки тисяч відкладених заяв. Очікується, що буде ухвалено окрему процедуру — можливо, із пріоритетом для учасників бойових дій.

"Після перемоги держава повинна створити реальний механізм забезпечення земельними ділянками тих, хто її захищав", — резюмує Величко.

Зазначимо, з весни 2025 року в Україні фіксується подальше зниження цін на сільськогосподарську землю, яке сягнуло річного мінімуму — в середньому 54 141 грн за гектар, що на 3 600 грн менше, ніж у лютому. Паралельно спостерігається зменшення кількості укладених угод купівлі-продажу — до 24 427 га порівняно з 27 282 га місяцем раніше.

Як повідомлялось, приватизація землі є важливим кроком, що надає українцям право власності на ділянки. Попри законодавче забезпечення цього права, існують певні обставини, за яких його можна позбутися. 

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