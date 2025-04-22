Сколько земли получит УБД в 2025 году: количество гектаров и на каких условиях

Земельный участок. Фото: Freepik

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на земельный участок от государства. Это право закреплено в Земельном кодексе, но на практике его реализация в 2025 году имеет существенные ограничения из-за действия военного положения. Поэтому ветеранам следует знать не только сколько земли им принадлежит, но и при каких условиях они могут ее получить.

Нормы земельного законодательства позволяют УБД обратиться с ходатайством в орган исполнительной власти или местного самоуправления для бесплатного получения земельного участка государственной или коммунальной собственности. Как указано на портале Дія, допускается выбор целевого назначения для ведения садоводства — до 0,12 га, для личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га.

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Для строительства жилья предоставляется:

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,10 га;

для дачного строительства — до 0,10 га.

"Размер зависит от цели использования — это надо четко указать в ходатайстве", — пояснила в комментарии "24 каналу" юрист Лариса Величко.

Какие документы нужны

К ходатайству, в котором указываются целевое назначение и желаемые размеры участка, следует добавить:

графические материалы с желаемым расположением участка;

согласование землепользователя, если земля уже в пользовании других лиц;

копии документов, удостоверяющих личность и статус УБД;

документы об опыте или образовании в сельском хозяйстве — если земля нужна для фермерства.

Органы власти имеют 30 дней на рассмотрение заявления. В случае отсутствия ответа или отказа заявитель имеет право обратиться в суд. Но тут вступает в силу новая норма, которая меняет ситуацию.

Почему сейчас землю не выдают: ограничения военного положения

Сейчас действует запрет на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную, отмечает Величко. Это ограничение введено изменениями в Земельный кодекс Украины — подпункты 5 и 27 раздела X.

Суть изменений:

запрещено передавать землю в частную собственность;

запрещено выдавать разрешения на разработку землеустроительной документации для такой передачи;

запрещено разрабатывать документацию для бесплатного выделения.

Это ограничение действует до отмены военного положения. И пока оно действует, получить земельный участок новым заявителям практически невозможно — даже если они имеют на это законное право.

Кто может получить землю несмотря на запрет

Впрочем, даже в период действия военного положения есть исключения, на которые запрет не распространяется:

владельцы зданий или сооружений, расположенных на соответствующем участке;

граждане Украины, которым передали участок в пользование до 1 января 2002 года — то есть до вступления в силу действующей редакции Земельного кодекса.

"УБД, которые ранее уже получили разрешение или оформили документы, могут завершить процедуру — если их статус подтвержден", — отмечает Величко.

Стоит ли ждать изменений после войны

Право на землю для ветеранов — это не льгота, а конституционно закрепленный механизм поддержки. После отмены военного положения правительству придется реагировать на десятки тысяч отложенных заявлений. Ожидается, что будет принята отдельная процедура — возможно, с приоритетом для участников боевых действий.

"После победы государство должно создать реальный механизм обеспечения земельными участками тех, кто ее защищал", — резюмирует Величко.

Отметим, с весны 2025 года в Украине фиксируется дальнейшее снижение цен на сельскохозяйственную землю, которое достигло годового минимума — в среднем 54 141 грн за гектар, что на 3600 грн меньше, чем в феврале. Параллельно наблюдается уменьшение количества заключенных сделок купли-продажи — до 24 427 га по сравнению с 27 282 га месяцем ранее.

Как сообщалось, приватизация земли является важным шагом, который предоставляет украинцам право собственности на участки. Несмотря на законодательное обеспечение этого права, существуют определенные обстоятельства, при которых его можно лишиться.