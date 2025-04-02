Чи можна втратити право на безоплатну приватизацію землі в Україні у 2025 році

Люди дивляться на земельні ділянки. Фото: Unsplash

Приватизація землі — це складний, але важливий процес, який дає можливість громадянам України отримати право власності на землю. Однак, незважаючи на законодавчо закріплене право, існує ряд ситуацій, коли це право може бути втрачене.

Як наголошують у "Земельному фонді України", право на безоплатну приватизацію землі можна втратити через юридичні помилки, пропущені терміни або зміну законодавства.

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Основні причини втрати права на приватизацію

Земля вже була приватизована раніше

Кожен громадянин України може безоплатно отримати землю лише один раз у кожній категорії (наприклад, для будівництва, садівництва чи ведення особистого селянського господарства). Якщо ви вже використали своє право, повторно претендувати на землю не можна.

Відсутність документального підтвердження права користування

Якщо ви користуєтеся землею без належного оформлення (наприклад, без членства в садівничому товаристві або кооперативі), вам можуть відмовити в приватизації. У таких випадках важливо мати всі необхідні довідки й рішення відповідних органів.

Відмова місцевої ради або військової адміністрації

В умовах воєнного стану та постійних змін у містобудівному законодавстві органи місцевого самоврядування можуть відмовити у приватизації. Причини можуть бути різні:

зміна цільового призначення ділянки;

розширення міських територій;

будівництво стратегічних об'єктів.

Судові спори або обтяження

Якщо ділянка має юридичні проблеми (перебуває під арештом, є об'єктом судових розглядів чи накладені інші обмеження), її приватизація неможлива до повного вирішення всіх питань.

Пропущені строки оформлення документів

Якщо ви отримали дозвіл на розробку технічної документації, але не подали документи на кадастровий облік та реєстрацію права власності у встановлений термін, процедура може бути анульована.

Як не втратити право на приватизацію землі

Щоб уникнути проблем та не втратити свій шанс отримати землю у власність, слід дотримуватись простих, але важливих правил.

Перевірте, чи не використали ви своє право на приватизацію. Це можна зробити через реєстр Держгеокадастру або звернувшись до місцевого управління земельних ресурсів.

Це можна зробити через реєстр Держгеокадастру або звернувшись до місцевого управління земельних ресурсів. Оформіть документи, які підтверджують ваше право користування ділянкою. Це можуть бути рішення садівничого товариства, договори оренди, виписки з державних реєстрів.

Це можуть бути рішення садівничого товариства, договори оренди, виписки з державних реєстрів. Слідкуйте за юридичним статусом ділянки. Час від часу перевіряйте дані в кадастровому реєстрі, щоб уникнути сюрпризів.

Час від часу перевіряйте дані в кадастровому реєстрі, щоб уникнути сюрпризів. Не зволікайте з подачею документів. Якщо вам дали дозвіл на приватизацію, якнайшвидше оформлюйте кадастровий номер і право власності.

Якщо вам дали дозвіл на приватизацію, якнайшвидше оформлюйте кадастровий номер і право власності. Звертайтеся за юридичною допомогою. Якщо отримали відмову або виникла проблема з оформленням, варто проконсультуватися з фахівцем.

Як повідомлялось, ринок землі в Україні демонструє нестабільність через економічну ситуацію. Вартість гектара сільськогосподарської землі різниться по регіонах, але загалом спостерігається тенденція до зниження. У березні 2025 року середня ціна склала 52 582 гривні, що на 5 158 гривень менше, ніж у лютому.

Також ми розповідали, як важливо ретельно підійти до вибору земельної ділянки, щоб уникнути майбутніх фінансових чи юридичних проблем. Неправильно обрана територія може призвести до значних збитків. Тому, перш ніж придбати землю, необхідно провести ретельний аналіз та врахувати всі можливі ризики.