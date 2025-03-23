Знайти землю — секрети пошуку вільних ділянок в Україні в 2025 році

Люди працють на земельній ділянці. Фото: Freepik

В Україні кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки для ведення господарської діяльності чи будівництва. Але навіть маючи це право, перш за все, треба знайти саму землю. Інколи невірно обрана територія може призвести до фінансових чи юридичних проблем у майбутньому.

Як розповів "24 каналу" юрист Максим Боярчуков, перше, на що варто звернути увагу при пошуку землі — це Публічна кадастрова карта України. Цей ресурс є основним інструментом для пошуку земельних ділянок в Україні, але він не автоматизує весь процес.

Читайте також:

Кадастрова карта містить відомості про всі земельні ділянки в межах країни, але для того, щоб знайти вільну ділянку, користувачам доведеться здійснити пошук вручну.

"Публічна кадастрова карта — це складова технологічного та програмного забезпечення, через яке забезпечується інформаційна взаємодія земельного кадастру та інших систем. Це фактично веб-портал, на якому публікуються дані про землі в межах державного кордону України", — зазначає Боярчуков.

Кроки для ефективного пошуку на кадастровій карті

Процес пошуку вільної земельної ділянки через Публічну кадастрову карту має кілька важливих етапів.

Обрання області та населеного пункту. Для того щоб знайти вільну ділянку, потрібно обрати відповідну область та населений пункт. Важливо, щоб територія пошуку була якнайменшою, адже чим більша територія, тим складніше буде знаходити потрібну землю. Використання фільтрів. Один з найбільш корисних інструментів на карті — це фільтри. У розділі "Шари кадастру" потрібно увімкнути фільтр "Розпорядження сільськогосподарськими землями", що дозволить дізнатися, які землі вже перебувають в процесі надання в приватну власність. Крім того, важливо активувати фільтри в розділі "Аналітичні шари" для визначення обмежених територій. Візуальна оцінка. Після того, як усі фільтри будуть налаштовані, можна буде побачити на карті вільні та зайняті земельні ділянки. Вільні ділянки позначені незабарвленими територіями, що значно полегшує процес пошуку. Співставлення з іншими кадастрами. Після визначення потенційної ділянки варто перевірити її відповідність Лісовому та Природно-заповідному кадастрам, щоб уникнути можливих обмежень на використання землі.

"Цей метод дозволяє людині самостійно здійснювати пошук, не виходячи з дому, але слід пам'ятати, що деякі ділянки можуть бути вже зайняті, хоча ці відомості ще не внесено в кадастр", — попереджає Боярчуков.

Як використовувати офіційні запити для пошуку землі

Інший спосіб знайти вільну земельну ділянку — це звернення до місцевих органів, відповідальних за містобудування та архітектуру або до територіального органу Держгеокадастру.

Подати офіційний запит можна для отримання графічних матеріалів щодо розташування земельної ділянки та інформації про її власника. Проте цей метод вимагає сплати мита та може бути пов'язаний з певними труднощами.

"Отримати інформацію через офіційний запит — це надійний шлях, але для того, щоб пройти через всі бюрократичні процедури, краще звернутися до адвоката, який допоможе організувати процес", — додає Максим Боярчуков.

Зазначимо, ринок землі в Україні працює вже понад три роки, і щороку кількість угод зростає. Продаж земельної ділянки — це не лише юридичний процес, а й фінансове питання, адже продавець має сплатити кілька видів податків.

Раніше ми розповідали, що розірвання договору оренди земельної ділянки вимагає обов'язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цей юридичний процес є ключовим для того, щоб орендодавець міг вільно розпоряджатися землею, а орендар не мав підстав для подальшого користування нею. Без належної реєстрації припинення договору, обидві сторони можуть зіткнутися з юридичними ускладненнями, що обмежують їхні права.

