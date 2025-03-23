Найти землю — секреты поиска свободных участков в Украине в 2025 году

Люди работают на земельном участке. Фото: Freepik

В Украине каждый гражданин имеет право на получение земельного участка для ведения хозяйственной деятельности или строительства. Но даже имея это право, прежде всего, надо найти саму землю. Иногда неверно выбранная территория может привести к финансовым или юридическим проблемам в будущем.

Как рассказал "24 каналу" юрист Максим Боярчуков, первое, на что стоит обратить внимание при поиске земли — это Публичная кадастровая карта Украины. Этот ресурс является основным инструментом для поиска земельных участков в Украине, но он не автоматизирует весь процесс.

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Кадастровая карта содержит сведения обо всех земельных участках в пределах страны, но для того, чтобы найти свободный участок, пользователям придется осуществить поиск вручную.

"Публичная кадастровая карта — это составляющая технологического и программного обеспечения, через которое обеспечивается информационное взаимодействие земельного кадастра и других систем. Это фактически веб-портал, на котором публикуются данные о землях в пределах государственной границы Украины", — отмечает Боярчуков.

Шаги для эффективного поиска на кадастровой карте

Процесс поиска свободного земельного участка через Публичную кадастровую карту имеет несколько важных этапов.

Выбор области и населенного пункта. Для того чтобы найти свободный участок, нужно выбрать соответствующую область и населенный пункт. Важно, чтобы территория поиска была как можно меньше, ведь чем больше территория, тем сложнее будет находить нужную землю. Использование фильтров. Один из самых полезных инструментов на карте - это фильтры. В разделе "Слои кадастра" нужно включить фильтр "Распоряжение сельскохозяйственными землями", что позволит узнать, какие земли уже находятся в процессе предоставления в частную собственность. Кроме того, важно активировать фильтры в разделе "Аналитические слои" для определения ограниченных территорий. Визуальная оценка. После того, как все фильтры будут настроены, можно будет увидеть на карте свободные и занятые земельные участки. Свободные участки обозначены неокрашенными территориями, что значительно облегчает процесс поиска. Сопоставление с другими кадастрами. После определения потенциального участка стоит проверить его соответствие Лесному и Природно-заповедному кадастрам, чтобы избежать возможных ограничений на использование земли.

"Этот метод позволяет человеку самостоятельно осуществлять поиск, не выходя из дома, но следует помнить, что некоторые участки могут быть уже заняты, хотя эти сведения еще не внесены в кадастр", — предупреждает Боярчуков.

Как использовать официальные запросы для поиска земли

Другой способ найти свободный земельный участок — это обращение в местные органы, ответственные за градостроительство и архитектуру или в территориальный орган Госгеокадастра.

Подать официальный запрос можно для получения графических материалов о расположении земельного участка и информации о его владельце. Однако этот метод требует уплаты пошлины и может быть связан с определенными трудностями.

"Получить информацию через официальный запрос — это надежный путь, но для того, чтобы пройти через все бюрократические процедуры, лучше обратиться к адвокату, который поможет организовать процесс", — добавляет Максим Боярчуков.

Отметим, рынок земли в Украине работает уже более трех лет, и ежегодно количество сделок растет. Продажа земельного участка — это не только юридический процесс, но и финансовый вопрос, ведь продавец должен уплатить несколько видов налогов.

Ранее мы рассказывали, что расторжение договора аренды земельного участка требует обязательной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Этот юридический процесс является ключевым для того, чтобы арендодатель мог свободно распоряжаться землей, а арендатор не имел оснований для дальнейшего пользования ею. Без надлежащей регистрации прекращения договора, обе стороны могут столкнуться с юридическими осложнениями, ограничивающими их права.