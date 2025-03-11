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Продаж землі в Україні — скільки податків доведеться заплатити

11 березня 2025 06:28
Катерина Балаєва - редактор
Податки на продаж землі в Україні в 2025 році: що потрібно знати
Чоловік у полі. Фото: Pixabay
Катерина Балаєва - редактор

Ринок землі в Україні працює вже понад три роки, і щороку кількість угод зростає. Продаж земельної ділянки — це не лише юридичний процес, а й фінансове питання, адже продавець має сплатити кілька видів податків.

Як зазначають в "Земельному фонді України", залежно від терміну володіння, статусу продавця та виду землі, податкове навантаження може суттєво відрізнятися. 

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Основні податки при продажу землі

1. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

ПДФО — це основний податок, який стягується з доходу від продажу землі. Ставка залежить від терміну володіння ділянкою:

  • 5% — якщо земельна ділянка перебуває у власності понад 3 роки або була отримана у спадок.
  • 18% — якщо земля продана раніше, ніж через 3 роки після набуття права власності.

Якщо земля була безоплатно приватизована, то для пільгової ставки (5%) її потрібно утримувати не менше 10 років.

2. Військовий збір (5%)

Незалежно від терміну володіння, кожен продавець сплачує військовий збір у розмірі 5% від вартості продажу.

3. Державне мито

Якщо покупець та продавець не є близькими родичами, за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу стягується 1% від суми угоди.

Податкові ставки для нерезидентів

Якщо продавець не є резидентом України, ставка ПДФО завжди складає 18%, незалежно від терміну володіння землею. Додатково сплачується військовий збір у 5%.

Додаткові витрати при продажу землі

Окрім податків, продавець несе ще кілька фінансових зобов’язань.

  • Оцінка землі — обов’язкова процедура для визначення мінімальної вартості ділянки для оподаткування.
  • Нотаріальні послуги — витрати на посвідчення договору.
  • Адміністративний збір за реєстрацію прав у Державному реєстрі речових прав.

Важливі нюанси під час продажу землі

  • При продажу землі важливо враховувати, що дохід від продажу включається до загального річного оподатковуваного доходу продавця.
  • Розрахунок податків здійснюється на основі оціночної вартості земельної ділянки, яка не може бути нижчою за ринкову.
  • Нотаріус, який посвідчує договір купівлі-продажу, є податковим агентом і зобов'язаний нарахувати та сплатити податки до бюджету.

Як зменшити податкове навантаження

Щоб уникнути надмірних витрат, перед продажем землі варто:

  • перевірити термін володіння — можливо, варто зачекати, щоб отримати пільгову ставку ПДФО;
  • консультуватися з нотаріусом — він підкаже, як правильно оформити угоду;
  • оцінити вартість угоди — податки розраховуються на основі ціни продажу, але не нижче нормативної оцінки землі.

Як повідомлялось, купівля земельної ділянки в Україні вимагає уважного підходу, починаючи з вибору локації та закінчуючи юридичною перевіркою землі. Важливо ретельно перевірити документи, щоб уникнути шахрайства та забезпечити правильне оформлення угоди. 

Зазначимо також, що війна в Україні суттєво вплинула на ринок нерухомості, змістивши пріоритети українців. Попри поступове відновлення, у 2024 році попит на землю в 1,5 раза перевищив попит на житло. Це свідчить про зміну стратегії українців щодо інвестицій у нерухомість в умовах воєнного часу.

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