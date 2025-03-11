Податки на продаж землі в Україні в 2025 році: що потрібно знати

Чоловік у полі. Фото: Pixabay

Ринок землі в Україні працює вже понад три роки, і щороку кількість угод зростає. Продаж земельної ділянки — це не лише юридичний процес, а й фінансове питання, адже продавець має сплатити кілька видів податків.

Як зазначають в "Земельному фонді України", залежно від терміну володіння, статусу продавця та виду землі, податкове навантаження може суттєво відрізнятися.

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Основні податки при продажу землі

1. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

ПДФО — це основний податок, який стягується з доходу від продажу землі. Ставка залежить від терміну володіння ділянкою:

5% — якщо земельна ділянка перебуває у власності понад 3 роки або була отримана у спадок.

18% — якщо земля продана раніше, ніж через 3 роки після набуття права власності.

Якщо земля була безоплатно приватизована, то для пільгової ставки (5%) її потрібно утримувати не менше 10 років.

2. Військовий збір (5%)

Незалежно від терміну володіння, кожен продавець сплачує військовий збір у розмірі 5% від вартості продажу.

3. Державне мито

Якщо покупець та продавець не є близькими родичами, за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу стягується 1% від суми угоди.

Податкові ставки для нерезидентів

Якщо продавець не є резидентом України, ставка ПДФО завжди складає 18%, незалежно від терміну володіння землею. Додатково сплачується військовий збір у 5%.

Додаткові витрати при продажу землі

Окрім податків, продавець несе ще кілька фінансових зобов’язань.

Оцінка землі — обов’язкова процедура для визначення мінімальної вартості ділянки для оподаткування.

Нотаріальні послуги — витрати на посвідчення договору.

Адміністративний збір за реєстрацію прав у Державному реєстрі речових прав.

Важливі нюанси під час продажу землі

При продажу землі важливо враховувати, що дохід від продажу включається до загального річного оподатковуваного доходу продавця.

Розрахунок податків здійснюється на основі оціночної вартості земельної ділянки, яка не може бути нижчою за ринкову.

Нотаріус, який посвідчує договір купівлі-продажу, є податковим агентом і зобов'язаний нарахувати та сплатити податки до бюджету.

Як зменшити податкове навантаження

Щоб уникнути надмірних витрат, перед продажем землі варто:

перевірити термін володіння — можливо, варто зачекати, щоб отримати пільгову ставку ПДФО;

консультуватися з нотаріусом — він підкаже, як правильно оформити угоду;

оцінити вартість угоди — податки розраховуються на основі ціни продажу, але не нижче нормативної оцінки землі.

Як повідомлялось, купівля земельної ділянки в Україні вимагає уважного підходу, починаючи з вибору локації та закінчуючи юридичною перевіркою землі. Важливо ретельно перевірити документи, щоб уникнути шахрайства та забезпечити правильне оформлення угоди.

Зазначимо також, що війна в Україні суттєво вплинула на ринок нерухомості, змістивши пріоритети українців. Попри поступове відновлення, у 2024 році попит на землю в 1,5 раза перевищив попит на житло. Це свідчить про зміну стратегії українців щодо інвестицій у нерухомість в умовах воєнного часу.