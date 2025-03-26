Примусове відчуження землі та нерухомості в Ужгородському районі — новий закон

Люди працюють в полі. Фото: Freepik

Верховна Рада України ухвалила закон, який відкриває нову сторінку в управлінні земельними ресурсами Ужгородського району Закарпатської області. Цей закон, прийнятий після вето президента, передбачає можливість примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна в умовах воєнного стану. Мета — розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та критично важливої інфраструктури.

Закон №9549 стосується приватних, комунальних та невитребуваних земель, а також об'єктів нерухомості, необхідних для оборонної та інфраструктурної розбудови.

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Згідно з документом, земля та майно можуть бути відчужені з мотивів суспільної необхідності для:

будівництва об'єктів оборонно-промислового комплексу;

створення індустріальних парків для релокованих підприємств;

розвитку транспортної інфраструктури (дороги, мости, естакади).

Як відбуватиметься процес

Ініціатором відчуження можуть бути державні органи, місцева влада або підприємства, які будуть здійснювати будівництво. Закарпатська ОДА подає заявку до Кабміну, який приймає рішення протягом 5 днів. Якщо власник згоден, укладається договір купівлі-продажу. Якщо власник не відповів або відмовився — Кабмін може прийняти рішення про примусове вилучення або подати позов до суду.

Що це означає для власників

Власник має 2 місяці на подачу заяви про згоду на продаж. Якщо заяви немає протягом 3 місяців — майно може бути вилучене примусово.

Цей закон має значний вплив на власників землі та нерухомості в Ужгородському районі. Хоча він передбачає механізми компенсації, питання справедливої вартості та добровільності угод залишається відкритим.

Вплив на регіон

Прийняття цього закону має значний потенційний вплив на Ужгородський район. Будівництво нових об'єктів може сприяти економічному розвитку регіону та створенню нових робочих місць. Однак, це також може призвести до зміни ландшафту та соціальної структури району, пише "Судово-юридична газета".

Раніше ми повідомляли, що продаж орендованої землі часто викликає дискусії між власниками та орендарями. Хоча закон надає орендарю переважне право викупу, це не означає обов'язкового продажу землі. Ця норма цивільного законодавства України спрямована на захист прав орендарів на ринку нерухомості.

Зазначимо також, в Україні, де міста активно розростаються, питання забудови землі завжди актуальне. Хоча власники землі мають повне право на її використання, закон дозволяє іншим особам будувати на ній. Одним із таких способів є суперфіцій, що дає право на забудову чужої землі.