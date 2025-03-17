Продаж землі — чи має орендар право змусити її продати

Люди в полі. Фото: Freepik

Продаж землі, яка перебуває в оренді, — це питання, що часто викликає суперечки між власниками та орендарями. Закон надає орендарю переважне право викупу, однак це не означає, що власник зобов’язаний продавати землю. Така умова є частиною цивільного законодавства України, яке гарантує орендарям певний захист в умовах ринку нерухомості.

Як зазначають в "Земельному фонді України", якщо власник землі бажає продати свою ділянку іншій особі, він зобов'язаний повідомити орендаря про свій намір. Це повідомлення повинно бути здійснене письмово, а орендар отримує можливість скористатися своїм правом першочергового викупу. Після цього, якщо орендар відмовиться від купівлі, власник може продати землю третій стороні.

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Відсутність наміру продажу

Найпростіший і найочевидніший спосіб — не виставляти землю на продаж. Якщо власник не має наміру продавати свою ділянку, орендар не може змусити його це зробити. Це фундаментальне право власника, яке гарантує йому свободу розпоряджатися своїм майном на власний розсуд.

Очікування закінчення договору оренди

Договір оренди — це юридичний документ, який визначає права та обов'язки сторін. Після закінчення терміну дії договору, переважне право орендаря на купівлю землі припиняється. Власник може вільно розпоряджатися своєю ділянкою, не враховуючи інтереси колишнього орендаря.

Процедура продажу третій особі

Якщо власник все ж вирішує продати землю, він зобов'язаний письмово повідомити орендаря про свій намір. У повідомленні має бути зазначена ціна та інші умови продажу.

Орендар має право скористатися своїм переважним правом і придбати землю на запропонованих умовах. Якщо орендар відмовляється або не відповідає протягом встановленого терміну, власник може продати землю іншій особі.

Захист від тиску

Іноді орендарі можуть вдаватися до тиску або навіть погроз, щоб змусити власника продати землю.

У таких випадках варто дотримуватися наступного алгоритму:

документувати всі контакти та вимоги. Це може стати доказом у разі судового розгляду;

консультуватися з юристом. Фахівець допоможе захистити права та пояснить, які дії є законними;

дотримуватися офіційних процедур. Це найкращий спосіб уникнути потенційних проблем.

Чого не можна робити власнику землі

Попри законні способи уникнення продажу орендарю, власник не може:

продати землю без повідомлення орендаря. Якщо орендар не був належним чином поінформований, угоду можуть визнати недійсною;

запропонувати землю іншому покупцю на кращих умовах. Якщо власник надає третій особі вигідніші умови, ніж орендарю, це може стати підставою для оскарження угоди;

навмисно завищувати ціну для орендаря. Такі дії можуть бути розцінені як спроба обходу закону.

Раніше ми повідомляли, що розірвання договору оренди земельної ділянки вимагає юридичного оформлення, зокрема реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цієї реєстрації орендодавець не зможе вільно розпоряджатися землею, а орендар збереже право на її використання.

Зазначимо, ринок землі в Україні демонструє активність вже понад три роки, з постійним зростанням кількості угод. При продажу земельної ділянки важливо враховувати не лише юридичні аспекти, але й фінансові, оскільки продавець зобов'язаний сплатити податки. Розмір податкового навантаження варіюється залежно від тривалості володіння, статусу продавця та типу землі.