Земля для учасників бойових дій: які права та обмеження у 2025 році

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Українські військові, які мають статус учасників бойових дій (УБД), традиційно мають право на отримання земельних ділянок. Закон передбачає різні розміри ділянок для особистих потреб: від садівництва до будівництва житла. Однак у 2025 році існують значні обмеження через воєнний стан.

Як пояснила "24 каналу" юристка Лариса Величко, воєнний стан суттєво впливає на земельні питання, зокрема на безоплатну приватизацію землі. Це важливо враховувати всім, хто планує подати заявку.

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Який розмір ділянки можуть отримати УБД

Згідно із законодавством, українські ветерани можуть претендувати на земельні ділянки за такими критеріями:

для садівництва — до 0,12 га;

для особистого селянського господарства — до 2,0 га;

для будівництва житлового будинку — до 0,25 га у селах, 0,15 га у селищах, 0,10 га у містах;

для дачного будівництва — до 0,10 га.

Однак сам факт права ще не гарантує виділення землі. Ключову роль відіграє наявність вільних ділянок та місцева влада.

Як подати заявку на отримання землі

Щоб отримати земельну ділянку, учасник бойових дій має подати клопотання до місцевої ради або відповідного органу виконавчої влади.

Разом із заявою необхідно надати:

графічні матеріали із зазначенням бажаної ділянки;

погодження землекористувача (якщо земля перебуває в користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують право на пільги;

для фермерських господарств — підтвердження досвіду роботи у сфері сільського господарства.

Після подачі документів орган влади має 30 днів для розгляду. Якщо відповіді немає або вона негативна, заявник може звернутися до суду.

Воєнний стан та заборона на передачу землі у приватну власність

З 19 листопада 2022 року в Україні діє заборона на безоплатну приватизацію державних і комунальних земель. Це обмеження, запроваджене через воєнний стан, стосується всіх громадян, включно з військовими.

"Наразі діє пряма заборона на безоплатну передачу земель. Це означає, що навіть ветерани ЗСУ не можуть отримати землю у власність під час воєнного стану", — наголошує Лариса Величко.

Однак є винятки:

якщо на землі розташовані об’єкти нерухомості, які належать громадянину;

якщо земельна ділянка була передана у користування до 1 січня 2002 року.

Чи є альтернативи

Попри обмеження, учасники бойових дій можуть оформити оренду землі або отримати компенсацію в інших формах. Наприклад, деякі громади пропонують грошові виплати або земельні сертифікати, які можна використати після скасування обмежень.

Таким чином закон дозволяє ветеранам отримувати земельні ділянки різного призначення, але їх приватизація тимчасово заблокована. Для отримання землі УБД потрібно подати документи та чекати рішення місцевої влади.

Але воєнний стан накладає обмеження, однак можливі альтернативи у вигляді оренди або компенсації.

"Право на землю у військових є, але його реалізація — питання часу та змін у законодавстві", — підсумовує юристка.

Як повідомлялось, за три роки роботи ринок землі в Україні продемонстрував стійке зростання кількості угод. Продаж земельної ділянки вимагає не лише юридичного оформлення, але й врахування фінансових аспектів, оскільки продавець зобов'язаний сплатити податки.

Також зазначимо, що земельні відносини в Україні зазнають постійних змін, і переоформлення земельних паїв залишається важливим питанням. У 2025 році цей процес набуває особливого значення через зміни в законодавстві та економічні фактори, які можуть вплинути на вартість і процедуру переоформлення.