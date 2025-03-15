Земля для участников боевых действий: какие права и ограничения в 2025 году

Земельный участок. Фото: Freepik

Украинские военные, которые имеют статус участников боевых действий (УБД), традиционно имеют право на получение земельных участков. Закон предусматривает различные размеры участков для личных нужд: от садоводства до строительства жилья. Однако в 2025 году существуют значительные ограничения из-за военного положения.

Как пояснила "24 каналу" юрист Лариса Величко, военное положение существенно влияет на земельные вопросы, в частности, на бесплатную приватизацию земли. Это важно учитывать всем, кто планирует подать заявку.

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Какой размер участка могут получить УБД

Согласно законодательству, украинские ветераны могут претендовать на земельные участки по следующим критериям:

для садоводства — до 0,12 га;

для личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;

для строительства жилого дома — до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках, 0,10 га в городах;

для дачного строительства — до 0,10 га.

Однако сам факт права еще не гарантирует выделение земли. Ключевую роль играет наличие свободных участков и местные власти.

Как подать заявку на получение земли

Чтобы получить земельный участок, участник боевых действий должен подать ходатайство в местный совет или соответствующий орган исполнительной власти.

Вместе с заявлением необходимо предоставить:

графические материалы с указанием желаемого участка;

согласование землепользователя (если земля находится в пользовании других лиц);

документы, подтверждающие право на льготы;

для фермерских хозяйств — подтверждение опыта работы в сфере сельского хозяйства.

После подачи документов орган власти имеет 30 дней для рассмотрения. Если ответа нет или он отрицательный, заявитель может обратиться в суд.

Военное положение и запрет на передачу земли в частную собственность

С 19 ноября 2022 года в Украине действует запрет на бесплатную приватизацию государственных и коммунальных земель. Это ограничение, введенное из-за военного положения, касается всех граждан, включая военных.

"Сейчас действует прямой запрет на бесплатную передачу земель. Это означает, что даже ветераны ВСУ не могут получить землю в собственность во время военного положения", — отмечает Лариса Величко.

Однако есть исключения:

если на земле расположены объекты недвижимости, принадлежащие гражданину;

если земельный участок был передан в пользование до 1 января 2002 года.

Есть ли альтернативы

Несмотря на ограничения, участники боевых действий могут оформить аренду земли или получить компенсацию в других формах. Например, некоторые общины предлагают денежные выплаты или земельные сертификаты, которые можно использовать после отмены ограничений.

Таким образом закон позволяет ветеранам получать земельные участки различного назначения, но их приватизация временно заблокирована. Для получения земли УБД нужно подать документы и ждать решения местных властей.

Но военное положение накладывает ограничения, однако возможны альтернативы в виде аренды или компенсации.

"Право на землю у военных есть, но его реализация - вопрос времени и изменений в законодательстве", — заключает юрист.

Как сообщалось, за три года работы рынок земли в Украине продемонстрировал устойчивый рост количества сделок. Продажа земельного участка требует не только юридического оформления, но и учета финансовых аспектов, поскольку продавец обязан уплатить налоги.

Также отметим, что земельные отношения в Украине претерпевают постоянные изменения, и переоформление земельных паев остается важным вопросом. В 2025 году этот процесс приобретает особое значение из-за изменений в законодательстве и экономических факторов, которые могут повлиять на стоимость и процедуру переоформления.