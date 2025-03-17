Продажа земли — имеет ли арендатор право заставить ее продать

Люди в поле. Фото: Freepik

Продажа земли, находящейся в аренде, — это вопрос, который часто вызывает споры между собственниками и арендаторами. Закон предоставляет арендатору преимущественное право выкупа, однако это не означает, что владелец обязан продавать землю. Такое условие является частью гражданского законодательства Украины, которое гарантирует арендаторам определенную защиту в условиях рынка недвижимости.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", если собственник земли желает продать свой участок другому лицу, он обязан уведомить арендатора о своем намерении. Это сообщение должно быть осуществлено письменно, а арендатор получает возможность воспользоваться своим правом первоочередного выкупа. После этого, если арендатор откажется от покупки, собственник может продать землю третьей стороне.

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Отсутствие намерения продажи

Самый простой и очевидный способ — не выставлять землю на продажу. Если собственник не намерен продавать свой участок, арендатор не может заставить его это сделать. Это фундаментальное право собственника, которое гарантирует ему свободу распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.

Ожидание окончания договора аренды

Договор аренды — это юридический документ, который определяет права и обязанности сторон. После окончания срока действия договора, преимущественное право арендатора на покупку земли прекращается. Собственник может свободно распоряжаться своим участком, не учитывая интересы бывшего арендатора.

Процедура продажи третьему лицу

Если собственник все же решает продать землю, он обязан письменно уведомить арендатора о своем намерении. В уведомлении должна быть указана цена и другие условия продажи.

Арендатор имеет право воспользоваться своим преимущественным правом и приобрести землю на предложенных условиях. Если арендатор отказывается или не отвечает в течение установленного срока, владелец может продать землю другому лицу.

Защита от давления

Иногда арендаторы могут прибегать к давлению или даже угрозам, чтобы заставить владельца продать землю.

В таких случаях следует придерживаться следующего алгоритма:

документировать все контакты и требования. Это может стать доказательством в случае судебного разбирательства;

консультироваться с юристом. Специалист поможет защитить права и объяснит, какие действия являются законными;

придерживаться официальных процедур. Это лучший способ избежать потенциальных проблем.

Чего нельзя делать владельцу земли

Несмотря на законные способы избежания продажи арендатору, владелец не может:

продать землю без уведомления арендатора. Если арендатор не был должным образом проинформирован, сделку могут признать недействительной;

предложить землю другому покупателю на лучших условиях. Если собственник предоставляет третьему лицу более выгодные условия, чем арендатору, это может стать основанием для обжалования сделки;

намеренно завышать цену для арендатора. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода закона.

Ранее мы сообщали, что расторжение договора аренды земельного участка требует юридического оформления, в частности регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Без этой регистрации арендодатель не сможет свободно распоряжаться землей, а арендатор сохранит право на ее использование.

Отметим, рынок земли в Украине демонстрирует активность уже более трех лет, с постоянным ростом количества сделок. При продаже земельного участка важно учитывать не только юридические аспекты, но и финансовые, поскольку продавец обязан уплатить налоги. Размер налоговой нагрузки варьируется в зависимости от продолжительности владения, статуса продавца и типа земли.