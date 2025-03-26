Принудительное отчуждение земли и недвижимости в Ужгородском районе — новый закон

Люди работают в поле. Фото: Freepik

Верховная Рада Украины приняла закон, который открывает новую страницу в управлении земельными ресурсами Ужгородского района Закарпатской области. Этот закон, принятый после вето президента, предусматривает возможность принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в условиях военного положения. Цель — размещение объектов оборонно-промышленного комплекса и критически важной инфраструктуры.

Закон №9549 касается частных, коммунальных и невостребованных земель, а также объектов недвижимости, необходимых для оборонного и инфраструктурного развития.

Читайте также:

Согласно документу, земля и имущество могут быть отчуждены по мотивам общественной необходимости для:

строительства объектов оборонно-промышленного комплекса;

создания индустриальных парков для релоцированных предприятий;

развития транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, эстакады).

Как будет происходить процесс

Инициатором отчуждения могут быть государственные органы, местные власти или предприятия, которые будут осуществлять строительство. Закарпатская ОГА подает заявку в Кабмин, который принимает решение в течение 5 дней. Если владелец согласен, заключается договор купли-продажи. Если владелец не ответил или отказался — Кабмин может принять решение о принудительном изъятии или подать иск в суд.

Что это означает для владельцев

Собственник имеет 2 месяца на подачу заявления о согласии на продажу. Если заявления нет в течение 3 месяцев — имущество может быть изъято принудительно.

Этот закон имеет значительное влияние на владельцев земли и недвижимости в Ужгородском районе. Хотя он предусматривает механизмы компенсации, вопрос справедливой стоимости и добровольности сделок остается открытым.

Влияние на регион

Принятие этого закона имеет значительное потенциальное влияние на Ужгородский район. Строительство новых объектов может способствовать экономическому развитию региона и созданию новых рабочих мест. Однако, это также может привести к изменению ландшафта и социальной структуры района, пишет "Судебно-юридическая газета".

Ранее мы сообщали, что продажа арендованной земли часто вызывает дискуссии между владельцами и арендаторами. Хотя закон предоставляет арендатору преимущественное право выкупа, это не означает обязательной продажи земли. Эта норма гражданского законодательства Украины направлена на защиту прав арендаторов на рынке недвижимости.

Отметим также, в Украине, где города активно разрастаются, вопрос застройки земли всегда актуален. Хотя владельцы земли имеют полное право на ее использование, закон позволяет другим лицам строить на ней. Одним из таких способов является суперфиций, дающий право на застройку чужой земли.