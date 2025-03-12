Право користування чужою земельною ділянкою для забудови в Україні в 2025 році: що треба знати

Чоловік дивиться на будівлю. Фото: Freepik

В Україні питання забудови земельних ділянок завжди було актуальним, особливо в умовах активного розширення міст. Власники землі мають виключне право розпоряджатися нею, проте існують законні механізми, що дозволяють третім особам будувати на чужій території. Один із таких механізмів — суперфіцій, тобто право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

Як розповіли у "Земельному фонді України", суперфіцій — це особливе речове право на чужу землю, яке дозволяє зводити на ній будівлі та споруди. Власником таких об'єктів є саме користувач ділянки, а не її власник. Це право може передаватися у спадок або відчужуватися, якщо воно було встановлене договором.

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Як отримати право користування земельною ділянкою для забудови

Суперфіцій встановлюється за договором між власником землі та забудовником або ж на підставі закону. Основні способи отримання цього права:

договір суперфіцію — укладається між власником землі та забудовником, визначає умови користування;

аукціон — якщо йдеться про державні чи комунальні землі, то право забудови може бути передано через публічні торги;

судове рішення — у рідкісних випадках право користування може бути визнано судом.

На який термін можна отримати суперфіцій

Право користування приватною землею може бути безстроковим або строковим, залежно від домовленості сторін. Проте для земель державної чи комунальної власності термін користування не може перевищувати 50 років.

Обов’язки забудовника (суперфіціарія);

використовувати землю за призначенням;

дотримуватися будівельних норм та вимог договору;

сплачувати орендну плату або інші платежі, визначені в договорі;

у разі закінчення строку користування — привести ділянку до попереднього стану або узгодити подальше використання з власником.

Припинення суперфіцію

Право користування земельною ділянкою може бути припинене у таких випадках:

закінчення строку дії договору — якщо сторони не домовилися про його продовження;

відмова користувача — письмова заява суперфіціарія про відмову від права;

невикористання ділянки — якщо забудова не розпочалася протягом трьох років;

об’єднання прав власника та користувача — якщо користувач стає власником ділянки;

рішення суду — якщо є порушення умов договору або законодавства.

Наслідки припинення суперфіцію

Після припинення суперфіцію власник ділянки та власник будівлі повинні визначити правові наслідки. Якщо вони не можуть домовитися, власник ділянки має право вимагати знесення будівлі.

Однак, якщо знесення заборонено законом або є недоцільним, суд може зобов'язати власника ділянки викупити будівлю або визначити умови користування ділянкою на новий строк.

Які ризики існують для забудовника

Нестабільність договору — власник землі може розірвати договір за певних умов.

Конфлікти із власником ділянки — особливо якщо умови користування були прописані нечітко.

Можливість знесення будівлі — якщо не досягнуто згоди щодо подальшого використання землі після закінчення договору.

Обмеження щодо відчуження — суперфіціар не завжди може продати право користування без згоди власника землі.

Поради забудовникам

Ретельно перевіряйте умови договору — особливо щодо строків користування, можливостей відчуження та умов розірвання.

Оформлюйте договір нотаріально — це додасть йому юридичної сили та зменшить ризики.

Враховуйте містобудівні вимоги — перед початком будівництва узгодьте всі дозвільні документи.

Передбачайте наслідки припинення суперфіцію — домовтеся заздалегідь, що станеться з будівлею після закінчення договору.

Суперфіцій — це реальна можливість забудови чужої земельної ділянки, проте він потребує чіткого юридичного оформлення. Ретельний підхід до договору, дотримання законодавства та належне планування допоможуть уникнути конфліктів та зберегти інвестиції.

Раніше ми розповідали, що розірвання договору оренди земельної ділянки вимагає обов'язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього орендодавець не зможе вільно розпоряджатися землею, а орендар збереже право на її використання.

Зазначимо також, що приватизація землі — це юридично складна процедура, де навіть дрібні помилки можуть призвести до затримок, додаткових витрат або судових спорів. Часто проблеми виникають через брак досвіду у заявників або недбалість спеціалістів, які готують документи.