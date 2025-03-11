Право пользования чужим земельным участком для застройки в Украине в 2025 году: что нужно знать

Мужчина смотрит на здание. Фото: Freepik

В Украине вопрос застройки земельных участков всегда был актуальным, особенно в условиях активного расширения городов. Владельцы земли имеют исключительное право распоряжаться ею, однако существуют законные механизмы, позволяющие третьим лицам строить на чужой территории. Один из таких механизмов — суперфиций, то есть право пользования чужим земельным участком для застройки.

Как рассказали в "Земельном фонде Украины", суперфиций — это особое вещное право на чужую землю, которое позволяет возводить на ней здания и сооружения. Владельцем таких объектов является именно пользователь участка, а не его владелец. Это право может передаваться по наследству или отчуждаться, если оно было установлено договором.

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Как получить право пользования земельным участком для застройки

Суперфиций устанавливается по договору между собственником земли и застройщиком или же на основании закона. Основные способы получения этого права:

договор суперфиция — заключается между собственником земли и застройщиком, определяет условия пользования;

аукцион — если речь идет о государственных или коммунальных землях, то право застройки может быть передано через публичные торги;

судебное решение — в редких случаях право пользования может быть признано судом.

На какой срок можно получить суперфиций

Право пользования частной землей может быть бессрочным или срочным, в зависимости от договоренности сторон. Однако для земель государственной или коммунальной собственности срок пользования не может превышать 50 лет.

Обязанности застройщика (суперфициария):

мспользовать землю по назначению;

соблюдать строительные нормы и требования договора;

платить арендную плату или другие платежи, определенные в договоре;

в случае окончания срока пользования — привести участок в прежнее состояние или согласовать дальнейшее использование с владельцем.

Прекращение суперфиция

Право пользования земельным участком может быть прекращено в следующих случаях:

окончание срока действия договора — если стороны не договорились о его продлении;

отказ пользователя — письменное заявление суперфициария об отказе от права;

неиспользование участка — если застройка не началась в течение трех лет;

объединение прав собственника и пользователя — если пользователь становится собственником участка;

решение суда — если есть нарушение условий договора или законодательства.

Последствия прекращения суперфиция

После прекращения суперфиция владелец участка и владелец здания должны определить правовые последствия. Если они не могут договориться, владелец участка имеет право требовать сноса здания.

Однако, если снос запрещен законом или нецелесообразен, суд может обязать владельца участка выкупить здание или определить условия пользования участком на новый срок.

Какие риски существуют для застройщика

Нестабильность договора — владелец земли может расторгнуть договор при определенных условиях.

Конфликты с владельцем участка — особенно если условия пользования были прописаны нечетко.

Возможность сноса здания — если не достигнуто соглашение о дальнейшем использовании земли после окончания договора.

Ограничения по отчуждению — суперфициар не всегда может продать право пользования без согласия собственника земли.

Советы застройщикам

Тщательно проверяйте условия договора — особенно относительно сроков пользования, возможностей отчуждения и условий расторжения.

Оформляйте договор нотариально — это придаст ему юридическую силу и уменьшит риски.

Учитывайте градостроительные требования — перед началом строительства согласуйте все разрешительные документы.

Предусматривайте последствия прекращения суперфиция — договоритесь заранее, что произойдет со зданием после окончания договора.

Суперфиций — это реальная возможность застройки чужого земельного участка, однако он требует четкого юридического оформления. Тщательный подход к договору, соблюдение законодательства и надлежащее планирование помогут избежать конфликтов и сохранить инвестиции.

Ранее мы рассказывали, что расторжение договора аренды земельного участка требует обязательной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого арендодатель не сможет свободно распоряжаться землей, а арендатор сохранит право на ее использование.

Отметим также, что приватизация земли — это юридически сложная процедура, где даже мелкие ошибки могут привести к задержкам, дополнительным расходам или судебным спорам. Часто проблемы возникают из-за нехватки опыта у заявителей или халатности специалистов, которые готовят документы.