Приватизація землі — головні помилки, яких варто уникати

Жінка з граблями. Фото: Freepik

Приватизація землі — це складний юридичний процес, у якому навіть незначна помилка може обернутися втратою часу, додатковими витратами або судовими суперечками. Часто проблеми виникають через недосвідченість заявників або недбалість фахівців, які займаються оформленням документів.

Фахівці "Земельного фонду України" розповіли про ключові помилки, яких варто уникати, та способи їх виправлення.

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1. Помилки на старті: неправильне оформлення клопотання

Однією з найпоширеніших помилок є невірне заповнення клопотання на отримання дозволу на розробку документації із землеустрою. Часті проблеми:

відсутність необхідних додатків;

граматичні або фактичні помилки;

невідповідність даних у документах.

Помилка на цьому етапі може призвести до затримок у процесі приватизації або навіть до відмови у розгляді заяви.

2. Спроба повторної приватизації

Деякі особи, які вже скористалися правом на безоплатну приватизацію, намагаються обійти закон і подати документи повторно. Це не просто помилка — це свідоме порушення, яке може призвести до відповідальності.

3. Помилки у графічних матеріалах

Заявник повинен надати графічні матеріали із зазначеним місцем розташування земельної ділянки. Якщо ці матеріали складено некоректно, ділянка може бути сформована неправильно, що призведе до конфліктів із сусідами або неможливості подальшої реєстрації.

4. Ігнорування узгодження з сусідами

Закон вимагає погодження меж із суміжними землевласниками. Нехтування цією процедурою може викликати судові спори, що затягне процес на невизначений термін.

5. Недобросовісні землевпорядники

Часто громадяни довіряють оформлення документів особам без належної кваліфікації. Це може призвести до помилок у розрахунках площі, координатах ділянки та інших важливих параметрах.

6. Помилки у Державному земельному кадастрі

Проблеми, які виникають під час реєстрації ділянок у Державному земельному кадастрі (ДЗК), можуть бути викликані:

неточностями у внесених даних (площа, межі, координати);

помилками в документації із землеустрою;

технічними збоями в кадастровій системі.

Найчастіше помилки спричинені старими системами координат, змінами у земельному законодавстві або некоректним перенесенням інформації з паперових документів у цифрову базу.

7. Невідповідність фактичного місцезнаходження ділянки даним у кадастрі

Іноді на Публічній кадастровій карті ділянка відображається не там, де вона розташована насправді. Причина — неточності у системах координат, які змінилися після 2013 року. Це може створити проблеми при купівлі-продажу або будівництві.

Що робити, якщо ви вже припустилися помилки

Якщо ви виявили помилку у своїх документах або в Державному земельному кадастрі, не варто панікувати. Виправлення можливе, але потребує часу та правильного підходу.

Проаналізуйте документи — спробуйте зрозуміти, де саме помилка.

Зверніться до кваліфікованих фахівців — юристів або сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Подайте заяву на виправлення помилки до відповідного органу (Держгеокадастр або місцева рада).

Отримайте оновлені документи після внесення змін.

Якщо ж помилка стосується меж ділянки або її розташування, може знадобитися повторна топографічна зйомка та узгодження даних із сусідами.

Приватизація земельної ділянки — відповідальний процес, і навіть одна помилка може затягнути його на місяці або навіть роки. Щоб уникнути проблем, слід ретельно перевіряти всі документи, звертатися до досвідчених фахівців та уважно стежити за даними в кадастрі.

Зазначимо, земельні відносини в Україні зазнають постійних змін, і переоформлення земельних паїв залишається важливим питанням для багатьох. У 2025 році цей процес стає особливо актуальним через зміни в законодавстві та економічні фактори, які можуть вплинути на вартість і процедуру переоформлення.

Також ми розповідали про межові спори, які часто виникають через неточності в кадастрових даних або помилки при замірах земельних ділянок. Ці конфлікти, хоч і можуть бути серйозними, реально вирішити без судових втручань. Мирне врегулювання спорів дозволяє уникнути тривалих судових процесів та зберегти добрі відносини між сторонами.