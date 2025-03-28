Ціни на землю в Україні: де найдешевші та найдорожчі гектари у березні 2025 року

Чоловік у полі. Фото: Unsplash

Ринок землі в Україні продовжує демонструвати динаміку, що відображає складну економічну ситуацію в країні. Ціни на землю варіюються залежно від регіону, і спостерігається тенденція до зниження вартості гектара. У березні 2025 року середня вартість гектара сільськогосподарської землі склала 52 582 гривні, що на 5 158 гривень менше, ніж у лютому.

Згідно з даними Опендатабот, вартість землі в Україні суттєво варіюється залежно від регіону. Традиційно найдорожчою є земля в Київській області, де гектар коштує в середньому 92 724 гривні. Це пояснюється високим попитом на землю в цьому регіоні, його близькістю до столиці та розвиненою інфраструктурою.

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Серед інших регіонів з високими цінами на землю можна виділити:

Тернопільську область — 72 110 гривень за гектар;

Львівську область — 69 844 гривні за гектар;

Вінницьку область — 69 267 гривні за гектар.

На противагу цим регіонам, найдешевша земля знаходиться в Донецькій області, де гектар коштує в середньому 11 254 гривні. Низька вартість землі в цьому регіоні зумовлена близькістю до зони бойових дій та загальною нестабільністю.

Ціни на землю. Графіка: Опендатабот

Тенденції ринку

З моменту відкриття ринку землі в Україні у 2021 році спостерігалося постійне зростання цін на землю. Однак, починаючи з лютого 2025 року, намітилася тенденція до зниження.

Це може бути пов'язано з кількома факторами:

зниженням попиту на землю через економічну нестабільність;

сезонними коливаннями цін;

впливом війни на ринок землі.

Крім того, спостерігається значне зниження обсягів купівлі-продажу землі. У березні 2025 року було продано лише 11 233 гектари, що на 16 014 гектари менше, ніж у лютому.

Всього з 2021 року до повномасштабного вторгнення в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Зараз же об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази.

Площа проданої землі в Україні. Графіка: Опендатабот

Як повідомлялось, згідно з українським законодавством, кожен громадянин має право на земельну ділянку для різних цілей, від господарства до будівництва. Однак, пошук підходящої землі — це лише перший крок, адже невірний вибір може спричинити серйозні фінансові чи юридичні ускладнення в майбутньому.

Зазначимо, продаж земельної ділянки вимагає не лише юридичного оформлення, але й врахування податкових зобов'язань. Продавець повинен бути готовий сплатити декілька видів податків, пов'язаних з цією операцією.