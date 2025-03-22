Висадка дерев — чому сусід може подати до суду

Люди працюють на земельній ділянці. Фото: Freepik

З приходом весняного сезону багато власників земельних ділянок замислюються про висадку дерев і кущів. Проте, перш ніж взяти лопату і почати роботи, варто знати правила, які регулюють розташування зелених насаджень відносно межі сусідської ділянки. Недотримання цих норм може призвести до конфліктів із сусідами, а в деяких випадках — навіть до юридичних наслідків.

Як повідомляє "24 канал", в Україні чинні державні будівельні норми (ДБН) регламентують, що:

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відстань від кущів до межі сусідньої ділянки має становити не менше 1 метра;

відстань від стовбурів дерев залежить від їхньої крони:

для дерев з кроною до 8 метрів — 4 метри від паркану;

для дерев із кроною понад 8 метрів — 6 метрів від паркану.

Ці правила важливі для запобігання розростанню гілок на сусідську територію, уникнення потенційних конфліктів та збереження гармонійного вигляду ділянки.

Як визначити відстань правильно

Щоб уникнути проблем у майбутньому, необхідно враховувати діаметр крони дорослого дерева. Формула проста: мінімальна відстань має бути не меншою за половину діаметра майбутньої крони.

Наприклад, якщо крона дерева в дорослому віці досягне 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має бути не меншою за 4,5 метра. Якщо крона розростається до 12 метрів, варто залишити 6 метрів від паркану.

Такі вимоги діють для всіх нових насаджень, але не стосуються старих дерев, що були посаджені до впровадження норм у 2019 році.

Що буде, якщо порушити правила

Якщо дерева чи кущі висаджені з порушенням норм, сусіди мають право вимагати їх пересадки або обрізання. У разі ігнорування претензій, вони можуть звернутися до суду.

У деяких випадках справа може закінчитися штрафами або примусовим видаленням рослин.

Як уникнути конфліктів

Щоб уникнути суперечок із сусідами:

перед висадкою проконсультуйтеся із законодавчими нормами або місцевими правилами;

обговоріть плани із сусідами, щоб уникнути несподіваних конфліктів;

враховуйте розмір крони дорослого дерева, а не тільки розмір саджанця;

доглядайте за деревами, регулярно обрізаючи гілки, які можуть заходити на сусідську територію.

Норми відстані в інших країнах

У різних країнах підхід до цього питання відрізняється, адже враховуються місцеві кліматичні умови, традиції та законодавчі особливості.

Франція. Тут відстань визначається розміром крони дорослого дерева. Маленькі дерева можуть рости на відстані 1-2 метри, а великі — не ближче 5-10 метрів.

Тут відстань визначається розміром крони дорослого дерева. Маленькі дерева можуть рости на відстані 1-2 метри, а великі — не ближче 5-10 метрів. Німеччина. Чіткі правила регулюють як висоту дерев, так і мінімальну відстань до паркану сусіда, яка зазвичай складає від 2 до 5 метрів.

Чіткі правила регулюють як висоту дерев, так і мінімальну відстань до паркану сусіда, яка зазвичай складає від 2 до 5 метрів. США. У різних штатах норми варіюються, але загалом вони менш суворі, ніж у Європі. Для малих дерев дозволяється відстань 2-3 метри, а для великих — до 5 метрів.

У різних штатах норми варіюються, але загалом вони менш суворі, ніж у Європі. Для малих дерев дозволяється відстань 2-3 метри, а для великих — до 5 метрів. Японія. Там особливу увагу приділяють естетиці та гармонії, тому розміщення дерев часто регулюється не лише законом, а й традиційними правилами благоустрою.

Як повідомлялось, межові спори у земельних відносинах виникають через розбіжності між фактичними межами ділянок та кадастровими даними, помилки в обмірах або накладення ділянок. Ці конфлікти можуть бути серйозними, але їх можна вирішити мирно, без звернення до суду.

Зазначимо також, згідно з законодавством України, кожен громадянин має право на безоплатне отримання земельної ділянки з державного або комунального фонду. Однією з найпопулярніших можливостей є виділення до 2 гектарів землі для ведення особистого сільського господарства.