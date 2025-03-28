Цены на землю в Украине: где самые дешевые и самые дорогие гектары в марте 2025 года

Мужчина в поле. Фото: Unsplash

Рынок земли в Украине продолжает демонстрировать динамику, отражающую сложную экономическую ситуацию в стране. Цены на землю варьируются в зависимости от региона, и наблюдается тенденция к снижению стоимости гектара. В марте 2025 года средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составила 52 582 гривны, что на 5 158 гривен меньше, чем в феврале.

Согласно данным Опендатабот, стоимость земли в Украине существенно варьируется в зависимости от региона. Традиционно самой дорогой является земля в Киевской области, где гектар стоит в среднем 92 724 гривны. Это объясняется высоким спросом на землю в этом регионе, его близостью к столице и развитой инфраструктурой.

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Среди других регионов с высокими ценами на землю можно выделить:

Тернопольскую область — 72 110 гривен за гектар;

Львовскую область — 69 844 гривны за гектар;

Винницкую область — 69 267 гривны за гектар.

В противовес этим регионам, самая дешевая земля находится в Донецкой области, где гектар стоит в среднем 11 254 гривны. Низкая стоимость земли в этом регионе обусловлена близостью к зоне боевых действий и общей нестабильностью.

Цены на землю. Графика: Опендатабот

Тенденции рынка

С момента открытия рынка земли в Украине в 2021 году наблюдался постоянный рост цен на землю. Однако, начиная с февраля 2025 года, наметилась тенденция к снижению.

Это может быть связано с несколькими факторами:

снижением спроса на землю из-за экономической нестабильности;

сезонными колебаниями цен;

влиянием войны на рынок земли.

Кроме того, наблюдается значительное снижение объемов купли-продажи земли. В марте 2025 года было продано лишь 11 233 гектара, что на 16 014 гектара меньше, чем в феврале.

Всего с 2021 года до полномасштабного вторжения в Украину в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Сейчас же объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза.

Площадь проданной земли в Украине. Графика: Опендатабот

Как сообщалось, согласно украинскому законодательству, каждый гражданин имеет право на земельный участок для различных целей, от хозяйства до строительства. Однако, поиск подходящей земли — это только первый шаг, ведь неверный выбор может повлечь серьезные финансовые или юридические осложнения в будущем.

Отметим, продажа земельного участка требует не только юридического оформления, но и учета налоговых обязательств. Продавец должен быть готов уплатить несколько видов налогов, связанных с этой операцией.