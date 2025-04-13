Скільки коштує гектар землі в центрі України у квітні 2025 року

Жінки в полі. Фото: Freepik

Ціни на землю сільськогосподарського призначення в Україні навесні 2025 року продовжують падіння, досягнувши найнижчого показника за рік. Так, вартість гектара становить у середньому 54 141 грн — це на 3600 грн менше, ніж у лютому. Усе це відбувається на фоні зменшення обсягів угод: продано лише 24 427 га проти 27 282 га попереднього місяця. Водночас в центрі країни ціни на землю інші.

Згідно з даними Опендатабот, саме Київщина утримує позицію найдорожчої серед центральних регіонів: 100 270 грн за гектар.

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Така вартість майже вдвічі перевищує середньоукраїнський показник, серед основних причин:

близькість до столиці;

високий попит на землю для аграрного бізнесу;

збереження ліквідності навіть в умовах воєнного стану.

До центральної України умовно належать такі області: Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та частково Житомирська. Їх об'єднує спільна аграрна історія, стратегічне розташування, родючі ґрунти — і, як показує статистика, суттєва різниця в цінах.

Полтавська область, попри свій аграрний потенціал, демонструє відносно низьку середню ціну — 46 444 грн/га. Це може бути пов’язано з меншою кількістю угод або орієнтацією ринку на великі агрохолдинги, які скуповують землю за оптовими цінами.

Вартість землі в інших центральних областях:

Вінниччина — 56 061 грн/га;

Кіровоградщина — 64 953 грн/га;

Черкащина — 42 065 грн/га;

Житомирщина — 42 751 грн/га.

Центр та регіони: разючі розриви

Ціновий діапазон по країні — від 25 570 грн/га на Донеччині до 199 054 грн/га на Луганщині, де ситуація залишається складною через війну, але на папері фіксуються рекордні суми. Для порівняння:

Київщина (100 270 грн/га) дорожча за Львівщину (79 383 грн/га) та Закарпаття (74 843 грн/га);

Вінниччина — лише трохи перевищує середньоукраїнську ціну;

Полтавщина — дешевша навіть за низку південних і західних областей.

Вартість землі. Графіка: Опендатабот

Що буде далі з вартістю землі

Експерти очікують, що у короткостроковій перспективі вартість землі в центрі України навряд чи зазнає кардинальних змін. Головні чинники впливу:

геополітична ситуація;

стабільність аграрного ринку;

державна політика щодо ринку землі;

доступність кредитування та попит на оренду.

Прогнозується, що саме центральні області залишаться стабільними гравцями на земельному ринку України в 2025 році, з високим інтересом з боку фермерів, компаній та приватних інвесторів.

Як повідомлялось, ринок землі в Україні демонструє несподівану тенденцію: при значному інтересі покупців, власники не квапляться продавати свої ділянки. Це пояснюється розумінням цінності землі, сподіваннями на зростання її вартості після війни та високою конкуренцією на світовому агроринку.

Нагадаємо також, кожен українець має законне право отримати землю для сільського господарства або забудови. Проте, реалізація цього права починається з пошуку підходящої ділянки. Важливо ретельно обирати територію, оскільки неправильний вибір може спричинити фінансові або юридичні складнощі надалі.