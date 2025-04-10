Скільки землі можуть отримати УБД у 2025 році: актуальні норми та заборони

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Попри чинне законодавство, яке гарантує учасникам бойових дій право на безоплатне отримання земельної ділянки, нинішня ситуація в Україні накладає серйозні обмеження. Держава визнає заслуги військових, але через воєнний стан безоплатна передача землі фактично поставлена на паузу. Варто розуміти, які саме види земель можуть претендувати ветерани, як оформлюється відповідне клопотання, і чому звернення до суду іноді стає єдиним шляхом.

Як зазначила юристка Лариса Величко у коментарі "24 каналу", законодавство України дозволяє учасникам бойових дій отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності безкоштовно — але лише один раз і в межах норм, визначених законодавством. Це право гарантується ст. 121 Земельного кодексу України.

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Наразі дозволяється отримати землю для таких цілей:

садівництво — до 0,12 га;

особисте селянське господарство — до 2,0 га;

будівництво житлового будинку: у селі — до 0,25 га, у селищі — до 0,15 га, у місті — до 0,10 га;

дачне будівництво — до 0,10 га.

Але ключова проблема — не лише в площі, а в процедурі, підкреслює Величко.

Як оформити землю: документи та порядок дій

Щоб скористатись правом, УБД має подати клопотання до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. У ньому необхідно вказати цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовну площу. До заяви додаються:

графічні матеріали із зазначеним бажаним місцем ділянки;

погодження землекористувача (якщо ділянка вже в чиємусь користуванні);

документи, що підтверджують аграрну освіту чи досвід (для ведення фермерства);

паспорт та посвідчення УБД або інший документ, що підтверджує пільговий статус.

Розгляд клопотання триває до 30 днів. Якщо рішення не ухвалено, ветеран має право звернутися до суду з вимогою розгляду справи.

Воєнний стан: що змінилося

З листопада 2022 року, згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", діють жорсткі обмеження.

Зокрема, заборонена безоплатна передача земель державної чи комунальної власності у приватну. Це стосується і розроблення документації із землеустрою, і надання дозволів на передачу.

Отже, фактично, ветерани наразі не можуть оформити землю у власність, навіть якщо формально мають на це право, підкреслює юристка. Обмеження поширюються на всю територію країни і залишатимуться чинними до скасування воєнного стану.

Попри обмеження, Величко рекомендує не зволікати з поданням документів, оскільки:

це дозволяє зафіксувати намір отримати землю;

документи вже будуть підготовлені й зареєстровані, тож після скасування обмежень справа може рухатися швидше;

зберігається можливість оскарження відмови або бездіяльності органів у судовому порядку.

Зазначимо, приватизація землі в Україні є важливим процесом, що надає громадянам право власності на земельні ділянки. Попри законодавче закріплення цього права, існують обставини, за яких його можна втратити. Тому, хоча приватизація є ключовою для набуття права власності, важливо усвідомлювати можливі ризики його втрати.

Також ми повідомляли, що український ринок землі демонструє несподівану тенденцію: при значному інтересі покупців, власники не поспішають продавати свої ділянки. Таку поведінку пояснюють розумінням цінності землі, сподіваннями на зростання її вартості після війни та високою конкуренцією на світовому продовольчому ринку.