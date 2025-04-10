Сколько земли могут получить УБД в 2025 году: актуальные нормы и запреты

Земельный участок. Фото: Freepik

Несмотря на действующее законодательство, которое гарантирует участникам боевых действий право на бесплатное получение земельного участка, нынешняя ситуация в Украине накладывает серьезные ограничения. Государство признает заслуги военных, но из-за военного положения бесплатная передача земли фактически поставлена на паузу. Стоит понимать, на какие именно виды земель могут претендовать ветераны, как оформляется соответствующее ходатайство, и почему обращение в суд иногда становится единственным путем.

Как отметила юрист Лариса Величко в комментарии "24 каналу", законодательство Украины позволяет участникам боевых действий получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности бесплатно — но только один раз и в пределах норм, определенных законодательством. Это право гарантируется ст. 121 Земельного кодекса Украины.

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Сейчас разрешается получить землю для таких целей:

садоводство — до 0,12 га;

личное крестьянское хозяйство — до 2,0 га;

строительство жилого дома: в селе — до 0,25 га, в поселке — до 0,15 га, в городе — до 0,10 га;

дачное строительство — до 0,10 га.

Но ключевая проблема — не только в площади, а в процедуре, подчеркивает Величко.

Как оформить землю: документы и порядок действий

Чтобы воспользоваться правом, УБД должен подать ходатайство в орган исполнительной власти или местного самоуправления. В нем необходимо указать целевое назначение земельного участка и его ориентировочную площадь. К заявлению прилагаются:

графические материалы с указанным желаемым местом участка;

согласование землепользователя (если участок уже в чьем-то пользовании);

документы, подтверждающие аграрное образование или опыт (для ведения фермерства);

паспорт и удостоверение УБД или другой документ, подтверждающий льготный статус.

Рассмотрение ходатайства длится до 30 дней. Если решение не принято, ветеран имеет право обратиться в суд с требованием рассмотрения дела.

Военное положение: что изменилось

С ноября 2022 года, согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", действуют жесткие ограничения.

В частности, запрещена бесплатная передача земель государственной или коммунальной собственности в частную. Это касается и разработки документации по землеустройству, и предоставления разрешений на передачу.

Итак, фактически, ветераны пока не могут оформить землю в собственность, даже если формально имеют на это право, подчеркивает юрист. Ограничения распространяются на всю территорию страны и будут оставаться в силе до отмены военного положения.

Несмотря на ограничения, Величко рекомендует не затягивать с подачей документов, поскольку:

это позволяет зафиксировать намерение получить землю;

документы уже будут подготовлены и зарегистрированы, поэтому после отмены ограничений дело может двигаться быстрее;

сохраняется возможность обжалования отказа или бездействия органов в судебном порядке.

Отметим, приватизация земли в Украине является важным процессом, предоставляющим гражданам право собственности на земельные участки. Несмотря на законодательное закрепление этого права, существуют обстоятельства, при которых его можно потерять. Поэтому, хотя приватизация является ключевой для приобретения права собственности, важно осознавать возможные риски его потери.

Также мы сообщали, что украинский рынок земли демонстрирует неожиданную тенденцию: при значительном интересе покупателей, владельцы не спешат продавать свои участки. Такое поведение объясняют пониманием ценности земли, надеждами на рост ее стоимости после войны и высокой конкуренцией на мировом продовольственном рынке.