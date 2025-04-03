Українці не поспішають продавати землю, хоча попит високий

Чоловік на земельній ділянці. Фото: Unsplash

Ринок землі в Україні демонструє парадоксальну динаміку: попри високий попит, українці не поспішають розлучатися зі своїми земельними наділами. Цей феномен зумовлений низкою факторів, серед яких — усвідомлення цінності землі, очікування зростання цін після війни та висока конкуренція на світовому ринку продовольства.

Як зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE, війна суттєво вплинула й на формування цін на землю в Україні.

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"З одного боку, ми розуміємо, що є фронтова-профронтова територія, де ціна на неї, вона фактично за останні роки, з моменту ринку обігу, з 2021 року, не зросла", — зазначає Денис Марчук.

Водночас, у західних регіонах, де спостерігається релокація бізнесу та внутрішня міграція, ціни на землю стрімко зростають.

"Але є регіони, де через переїзди, де через релокацію бізнесу, наприклад, Західна Україна, Львівщина, Тернопільщина, ціни вони є досить такими коштовними", — додає експерт.

Українці не поспішають продавати землю: чому

Попри функціонування ринку землі, за чотири роки було реалізовано лише 2% від загального обсягу.

"Тобто, люди не поспішають продавати, люди розуміють цінність землі, люди розуміють конкуренцію, яка у світі відбувається за продукти харчування, а Україна буде все рівно залишатися топ-виробником, незважаючи на тимчасову окупацію в певних регіонах і обмеження площі, які ми використовуємо під сівбу своїх культур", — пояснює Денис Марчук.

Однією з ключових причин стриманості українців є очікування зростання цін після війни.

"Тому, в принципі, після війни, скоріше за все, ми будемо бачити додаткову динаміку росту, якщо будуть йти інвестиції в цей напрямок, то, звичайно, ціна буде зростати", — прогнозує експерт.

Крім того, конкуренція між виробниками сільськогосподарської продукції сприяє підвищенню орендної плати, що дозволяє власникам землі отримувати стабільний дохід.

"Плюс конкуренція між товаро-продуктами посилює ціну за оренду землі, і люди, отримуючи посильний дохід, мають можливість розраховувати свою економіку, свого домогосподарства", — зазначає Денис Марчук.

Попит є, але пропозиція обмежена

Попит на землю в Україні залишається високим, особливо серед тих, хто втратив свої підприємства через окупацію або руйнування.

"Попит досить високий є, тому що багато хто втратиши свої підприємства через окупацію чи через знищення, намагалися взяти кредити і купити хоча б половину від того, що в них було в земельному банку, наприклад, товаро-продуктів, але немає такої пропозиції сьогодні на ринку", — констатує Денис Марчук.

Що далі — прогноз після війни

Очікується, що після перемоги України ситуація на ринку землі суттєво зміниться. Попит залишиться високим, і якщо будуть залучені інвестиції, то ціни підуть вгору.

"Ми будемо бачити додаткову динаміку росту, якщо будуть йти інвестиції в цей напрямок, то, звичайно, ціна буде зростати", — зазначає Денис Марчук.

Як повідомлялось, ціни на землю коливаються в залежності від регіону, і загалом спостерігається тенденція до зниження вартості гектара. У березні середня вартість гектара сільськогосподарської землі склала 52 582 гривні, що на 5 158 гривень менше, ніж у лютому.

Зазначимо також, в Україні кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки для різних потреб, але важливо пам'ятати, що вибір ділянки – це відповідальний крок. Неправильний вибір може призвести до фінансових втрат та юридичних проблем. Тому перед тим, як приймати рішення, необхідно ретельно вивчити всі можливі варіанти та проконсультуватися з фахівцями.