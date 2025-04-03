Украинцы не спешат продавать землю, хотя спрос высокий

Мужчина на земельном участке. Фото: Unsplash

Рынок земли в Украине демонстрирует парадоксальную динамику: несмотря на высокий спрос, украинцы не спешат расставаться со своими земельными наделами. Этот феномен обусловлен рядом факторов, среди которых — осознание ценности земли, ожидание роста цен после войны и высокая конкуренция на мировом рынке продовольствия.

Как отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE, война существенно повлияла и на формирование цен на землю в Украине.

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"С одной стороны, мы понимаем, что есть фронтовая-профронтовая территория, где цена на нее, она фактически за последние годы, с момента рынка обращения, с 2021 года, не выросла", — говорит Денис Марчук.

В то же время, в западных регионах, где наблюдается релокация бизнеса и внутренняя миграция, цены на землю стремительно растут.

"Но есть регионы, где из-за переездов, где из-за релокации бизнеса, например, Западная Украина, Львовская, Тернопольские области, цены они являются достаточно такими ценными", — добавляет эксперт.

Украинцы не спешат продавать землю: почему

Несмотря на функционирование рынка земли, за четыре года было реализовано лишь 2% от общего объема.

"То есть, люди не спешат продавать, люди понимают ценность земли, люди понимают конкуренцию, которая в мире происходит за продукты питания, а Украина будет все равно оставаться топ-производителем, несмотря на временную оккупацию в определенных регионах и ограничения площади, которые мы используем под посев своих культур", — объясняет Денис Марчук.

Одной из ключевых причин сдержанности украинцев является ожидание роста цен после войны.

"Поэтому, в принципе, после войны, скорее всего, мы будем видеть дополнительную динамику роста, если будут идти инвестиции в это направление, то, конечно, цена будет расти", — прогнозирует эксперт.

Кроме того, конкуренция между производителями сельскохозяйственной продукции способствует повышению арендной платы, что позволяет владельцам земли получать стабильный доход.

"Плюс конкуренция между товаро-продуктами усиливает цену за аренду земли, и люди, получая посильный доход, имеют возможность рассчитывать свою экономику, своего домохозяйства", — отмечает Денис Марчук.

Спрос есть, но предложение ограничено

Спрос на землю в Украине остается высоким, особенно среди тех, кто потерял свои предприятия из-за оккупации или разрушения.

"Спрос достаточно высокий есть, потому что многие потеряв свои предприятия из-за оккупации или из-за уничтожения, пытались взять кредиты и купить хотя бы половину от того, что у них было в земельном банке, например, товаро-продуктов, но нет такого предложения сегодня на рынке", — констатирует Денис Марчук.

Что дальше — прогноз после войны

Ожидается, что после победы Украины ситуация на рынке земли существенно изменится. Спрос останется высоким, и если будут привлечены инвестиции, то цены пойдут вверх.

"Мы будем видеть дополнительную динамику роста, если будут идти инвестиции в это направление, то, конечно, цена будет расти", — отмечает Денис Марчук.

Как сообщалось, цены на землю колеблются в зависимости от региона, и в целом наблюдается тенденция к снижению стоимости гектара. В марте средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составила 52 582 гривны, что на 5 158 гривен меньше, чем в феврале.

Отметим также, в Украине каждый гражданин имеет право на получение земельного участка для различных нужд, но важно помнить, что выбор участка - это ответственный шаг. Неправильный выбор может привести к финансовым потерям и юридическим проблемам. Поэтому перед тем, как принимать решение, необходимо тщательно изучить все возможные варианты и проконсультироваться со специалистами.