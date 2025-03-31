Земля у спадок ще за життя — як правильно подарувати дитині

Дівчина з гарбузами. Фото: Unsplash

Передача нерухомості у спадок — питання, яке часто турбує власників земельних ділянок. Якщо ви хочете забезпечити майбутнє своєї дитини, варто розглянути варіант дарування. У 2025 році процедура має чіткий алгоритм, а також певні юридичні нюанси, про які слід знати заздалегідь.

Як нагадують у "Земельному фонді України", згідно з українським законодавством, малолітньою вважається дитина, якій ще не виповнилося 14 років. Це важливий момент, адже вона не має повної цивільної дієздатності та не може самостійно підписувати юридичні документи. Тому дарування землі оформлюється за участю її законних представників — батьків або опікунів.

Читайте також:

Але дозвіл органу опіки потрібен не завжди. Якщо дарувальником є третя особа (наприклад, бабуся, дідусь, родич або будь-яка інша особа), договір укладається без додаткових погоджень.

Однак якщо батьки самі дарують землю своїй дитині, то необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування. Це потрібно, щоб уникнути ситуацій, коли батьки можуть діяти всупереч інтересам дитини.

Які документи необхідні

Перед тим як звернутися до нотаріуса, слід підготувати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код дарувальника;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує право власності на землю (державний акт або витяг із Державного реєстру речових прав);

довідка про відсутність обтяжень, арештів або заборон;

дозвіл органу опіки (якщо дарувальником виступає один із батьків).

Як оформити дарування земельної ділянки

Оформлення договору відбувається у кілька етапів:

підготовка документів. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні папери;

укладення договору дарування у нотаріуса. Це обов’язкова умова — дарча повинна бути засвідчена нотаріально;

державна реєстрація права власності. Після підписання договору нотаріус подає документи для реєстрації нового власника у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Чи можна скасувати дарування

Після укладення договору власником землі офіційно стає малолітня дитина. Законодавство не передбачає можливості скасування дарування, окрім випадків, коли доведено шахрайство або примус.

Варто враховувати, що після досягнення 18 років дитина матиме повне право самостійно розпоряджатися землею.

Важливі нюанси

Податки. Якщо дарувальник і дитина — близькі родичі (наприклад, бабуся дарує онуку), податок на дарування не сплачується. Але якщо дарувальник не є родичем першого ступеня споріднення, отримувач сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Якщо дарувальник і дитина — близькі родичі (наприклад, бабуся дарує онуку), податок на дарування не сплачується. Але якщо дарувальник не є родичем першого ступеня споріднення, отримувач сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Обтяження. Дарування можливе лише за умови, що на ділянці немає обтяжень, наприклад, застави або арешту.

Дарування можливе лише за умови, що на ділянці немає обтяжень, наприклад, застави або арешту. Вартість оформлення. Нотаріальні послуги оплачуються за домовленістю, але в середньому їхня вартість стартує від 3 000 грн.

Раніше ми повідомляли, що успадкування земельної ділянки може ускладнити ситуацію, але законодавство та судова практика надають інструменти для захисту прав дитини. Важливо своєчасно звернутися за юридичною консультацією, щоб забезпечити дотримання прав неповнолітніх у процесі спадкування.

Також зазначимо, що оренда землі в Україні регулюється законодавством, яке враховує права неповнолітніх. Якщо власником землі є дитина, виникає питання про те, як правильно сплачувати орендну плату. Для цього потрібно знати, кому саме і в якому порядку слід перераховувати ці кошти, щоб дотриматися всіх юридичних вимог.