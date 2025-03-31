Земля в наследство еще при жизни — как правильно подарить ребенку

Девочка с тыквами. Фото: Unsplash

Передача недвижимости по наследству — вопрос, который часто беспокоит владельцев земельных участков. Если вы хотите обеспечить будущее своего ребенка, стоит рассмотреть вариант дарения. В 2025 году процедура имеет четкий алгоритм, а также определенные юридические нюансы, о которых следует знать заранее.

Как напоминают в "Земельном фонде Украины", согласно украинскому законодательству, малолетним считается ребенок, которому еще не исполнилось 14 лет. Это важный момент, ведь он не имеет полной гражданской дееспособности и не может самостоятельно подписывать юридические документы. Поэтому дарение земли оформляется при участии его законных представителей — родителей или опекунов.

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Но разрешение органа опеки требуется не всегда. Если дарителем является третье лицо (например, бабушка, дедушка, родственник или любое другое лицо), договор заключается без дополнительных согласований.

Однако если родители сами дарят землю своему ребенку, то необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. Это нужно, чтобы избежать ситуаций, когда родители могут действовать вопреки интересам ребенка.

Какие документы необходимы

Перед тем как обратиться к нотариусу, следует подготовить такие документы:

паспорт и идентификационный код дарителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий право собственности на землю (государственный акт или выписка из Государственного реестра вещных прав);

справка об отсутствии обременений, арестов или запретов;

разрешение органа опеки (если дарителем выступает один из родителей).

Как оформить дарение земельного участка

Оформление договора происходит в несколько этапов:

подготовка документов. Убедитесь, что у вас есть все необходимые бумаги;

заключение договора дарения у нотариуса. Это обязательное условие — дарственная должна быть заверена нотариально;

государственная регистрация права собственности. После подписания договора нотариус подает документы для регистрации нового владельца в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Можно ли отменить дарение

После заключения договора собственником земли официально становится малолетний ребенок. Законодательство не предусматривает возможности отмены дарения, кроме случаев, когда доказано мошенничество или принуждение.

Стоит учитывать, что после достижения 18 лет ребенок будет иметь полное право самостоятельно распоряжаться землей.

Важные нюансы

Налоги. Если даритель и ребенок — близкие родственники (например, бабушка дарит внуку), налог на дарение не уплачивается. Но если даритель не является родственником первой степени родства, получатель уплачивает 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Если даритель и ребенок — близкие родственники (например, бабушка дарит внуку), налог на дарение не уплачивается. Но если даритель не является родственником первой степени родства, получатель уплачивает 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Обременение. Дарение возможно только при условии, что на участке нет обременений, например, залога или ареста.

Дарение возможно только при условии, что на участке нет обременений, например, залога или ареста. Стоимость оформления. Нотариальные услуги оплачиваются по договоренности, но в среднем их стоимость стартует от 3 000 грн.

Ранее мы сообщали, что наследование земельного участка может осложнить ситуацию, но законодательство и судебная практика предоставляют инструменты для защиты прав ребенка. Важно своевременно обратиться за юридической консультацией, чтобы обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних в процессе наследования.

Также отметим, что аренда земли в Украине регулируется законодательством, которое учитывает права несовершеннолетних. Если собственником земли является ребенок, возникает вопрос о том, как правильно платить арендную плату. Для этого нужно знать, кому именно и в каком порядке следует перечислять эти средства, чтобы соблюсти все юридические требования.