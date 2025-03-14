Спадкування земельної ділянки неповнолітніми — про що треба знати в 2025

Дитина в полі. Фото: Freepik

Смерть близької людини — завжди трагедія, особливо коли йдеться про сім'ю, де є неповнолітні діти. Окрім емоційного потрясіння, виникає безліч юридичних питань, зокрема щодо спадкування. І якщо у спадок переходить земельна ділянка, ситуація ускладнюється. Завдяки чітко визначеним нормам та судовій практиці можна захистити права дитини в цьому процесі.

Як зазначають у "Земельному фонді України", спадкування в Україні регулюється Цивільним кодексом. Згідно з ним, спадщина — це сукупність прав та обов'язків, що належали померлій особі. Якщо у спадковому майні є земельна ділянка, вона переходить до спадкоємців на загальних підставах, але з урахуванням її цільового призначення.

Читайте також:

Першочергове право на спадкування мають діти, подружжя та батьки померлого. Однак, існують винятки. Наприклад, батьки, позбавлені батьківських прав, не можуть успадковувати майно дитини. Також, особи, які ухилялися від утримання спадкодавця, можуть бути позбавлені права на спадщину через суд.

Особливий статус мають неповнолітні. За законом, вони вважаються такими, що прийняли спадщину, навіть якщо не подавали відповідної заяви. Це зроблено для захисту їхніх інтересів. Крім того, вони мають право на обов'язкову частку у спадщині, незалежно від заповіту.

Важливим аспектом є захист прав дитини. Сімейний кодекс покладає цей обов'язок на сім'ю, органи опіки та суди. Україна також є учасницею Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює пріоритетність інтересів дитини у всіх діях, що її стосуються.

Практичні аспекти: від заяви до свідоцтва

Процес успадкування землі неповнолітніми має свої особливості. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої дитини подають її батьки або опікуни. Неповнолітні віком від 14 до 18 років можуть подати заяву самостійно, але з дозволу батьків або опікунів. Такі юридичні нюанси є важливими для уникнення правових помилок при передачі земельної ділянки неповнолітньому спадкоємцю.

Відмовитися від спадщини неповнолітні можуть лише за згодою органів опіки. Це також зроблено для запобігання зловживанням та захисту майнових прав дитини.

Для отримання свідоцтва про право на спадщину необхідно зібрати пакет документів, що підтверджують родинні зв'язки, право власності на землю та інші необхідні відомості.

Судова практика: на захисті дитячих інтересів

Судова практика відіграє важливу роль у захисті прав неповнолітніх спадкоємців. Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що інтереси дитини повинні бути пріоритетними при вирішенні спадкових спорів.

Зокрема, суди звертають увагу на те, чи було дотримано процедуру прийняття спадщини, чи не порушено право дитини на обов'язкову частку, чи не було зловживань з боку інших спадкоємців або опікунів.

Зазначимо, в Україні договори оренди землі, особливо коли орендодавцем є неповнолітня особа, регулюються не лише Цивільним кодексом, але й спеціальними нормами. У випадку, якщо дитина до 18 років здає в оренду земельну ділянку, виникає питання щодо порядку виплати орендної плати.

Також ми повідомляли, що оформлення спадщини на земельний пай вимагає ретельного підходу та знання законодавства. Для успішного завершення процедури необхідно звернутися до нотаріуса з повним пакетом документів. У разі втрати необхідних паперів, їх можна відновити через Держгеокадастр або суд.