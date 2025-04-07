Чи можна подарувати орендовану землю в Україні у 2025

Молоді люди працюють на земельній ділянці. Фото: Freepik

Дарування землі — це крок, що часто сповнений емоцій та сімейних цінностей. Проте, коли йдеться про землю, вже передану в оренду, емоції можуть швидко змінитися на роздуми про юридичні тонкощі. Дарування орендованої землі в Україні — це можливо, але вимагає уважного ставлення до деталей.

Законодавство України передбачає можливість дарування землі, навіть якщо вона перебуває в оренді, повідомляє "Земельний фонд України".

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Але земельні ділянки сільськогосподарського призначення можна передавати у дар лише родичам:

подружжю;

дітям та батькам;

рідним братам і сестрам (повнорідним і неповнорідним);

двоюрідним братам і сестрам;

діду, бабі, онукам і правнукам;

дядькові, тітці, племінникам;

пасинку, падчерці;

вітчиму, мачусі.

Якщо земля не є сільськогосподарською, її можна дарувати будь-кому.

Оренда: не скасувати, а продовжити

Найважливіший нюанс: договір оренди продовжує діяти навіть після зміни власника. А новий не може просто так припинити оренду або змінити її умови. Це означає, що:

орендар зберігає всі свої права на користування землею;

новий власник автоматично стає орендодавцем і мусить дотримуватись чинного договору;

якщо договір оренди містить умову про можливе розірвання у випадку зміни власника, тоді можливі варіанти припинення оренди.

Які можуть бути ризики

Перед тим, як оформляти договір дарування, варто врахувати можливе підводне каміння.

Обмеження у договорі оренди — деякі угоди містять положення про заборону дарування землі без згоди орендаря.

Конфлікти з орендарем — новий власник може стикнутися з небажанням орендаря співпрацювати або необхідністю перегляду умов оренди.

Юридичні витрати — переоформлення земельної ділянки вимагає нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

Що для нового власника

З одного боку, наявність орендаря може бути вигідною, якщо договір передбачає стабільний дохід. З іншого боку, це може обмежити можливості нового власника щодо використання землі.

Тому, перш ніж прийняти "подарунок", необхідно:

отримати копію договору оренди та ретельно її вивчити;

оцінити, чи відповідають умови оренди вашим планам на майбутнє;

врахувати, що розірвання договору може бути складним і тривалим процесом.

Як правильно подарувати землю, що перебуває в оренді

Якщо ви вирішили подарувати орендовану земельну ділянку, потрібно діяти за наступним алгоритмом:

перевірити договір оренди — чи містить він обмеження щодо дарування;

отримати згоду орендаря (якщо це передбачено умовами договору);

оформити договір дарування у нотаріуса;

зареєструвати нове право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

повідомити орендаря про зміну власника.

Зазначимо, розірвання договору оренди земельної ділянки вимагає не лише формального припинення, але й обов'язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав. Без цього орендодавець не зможе вільно розпоряджатися землею, а орендар матиме законні підстави для продовження користування.

Раніше ми також повідомляли, що передача нерухомості у спадок — важливе питання для власників землі, які бажають забезпечити майбутнє своїх дітей. Дарування, як альтернатива, має чіткий алгоритм у 2025 році, але потребує уваги до юридичних нюансів.