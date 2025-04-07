Чи можна подарувати орендовану землю в Україні у 2025

Орендована земля в Україні — чи можна подарувати без наслідків
Дарування землі — це крок, що часто сповнений емоцій та сімейних цінностей. Проте, коли йдеться про землю, вже передану в оренду, емоції можуть швидко змінитися на роздуми про юридичні тонкощі. Дарування орендованої землі в Україні — це можливо, але вимагає уважного ставлення до деталей.
Законодавство України передбачає можливість дарування землі, навіть якщо вона перебуває в оренді, повідомляє "Земельний фонд України".
Але земельні ділянки сільськогосподарського призначення можна передавати у дар лише родичам:
- подружжю;
- дітям та батькам;
- рідним братам і сестрам (повнорідним і неповнорідним);
- двоюрідним братам і сестрам;
- діду, бабі, онукам і правнукам;
- дядькові, тітці, племінникам;
- пасинку, падчерці;
- вітчиму, мачусі.
Якщо земля не є сільськогосподарською, її можна дарувати будь-кому.
Оренда: не скасувати, а продовжити
Найважливіший нюанс: договір оренди продовжує діяти навіть після зміни власника. А новий не може просто так припинити оренду або змінити її умови. Це означає, що:
- орендар зберігає всі свої права на користування землею;
- новий власник автоматично стає орендодавцем і мусить дотримуватись чинного договору;
- якщо договір оренди містить умову про можливе розірвання у випадку зміни власника, тоді можливі варіанти припинення оренди.
Які можуть бути ризики
Перед тим, як оформляти договір дарування, варто врахувати можливе підводне каміння.
- Обмеження у договорі оренди — деякі угоди містять положення про заборону дарування землі без згоди орендаря.
- Конфлікти з орендарем — новий власник може стикнутися з небажанням орендаря співпрацювати або необхідністю перегляду умов оренди.
- Юридичні витрати — переоформлення земельної ділянки вимагає нотаріального посвідчення та державної реєстрації.
Що для нового власника
З одного боку, наявність орендаря може бути вигідною, якщо договір передбачає стабільний дохід. З іншого боку, це може обмежити можливості нового власника щодо використання землі.
Тому, перш ніж прийняти "подарунок", необхідно:
- отримати копію договору оренди та ретельно її вивчити;
- оцінити, чи відповідають умови оренди вашим планам на майбутнє;
- врахувати, що розірвання договору може бути складним і тривалим процесом.
Як правильно подарувати землю, що перебуває в оренді
Якщо ви вирішили подарувати орендовану земельну ділянку, потрібно діяти за наступним алгоритмом:
- перевірити договір оренди — чи містить він обмеження щодо дарування;
- отримати згоду орендаря (якщо це передбачено умовами договору);
- оформити договір дарування у нотаріуса;
- зареєструвати нове право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- повідомити орендаря про зміну власника.
Зазначимо, розірвання договору оренди земельної ділянки вимагає не лише формального припинення, але й обов'язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав. Без цього орендодавець не зможе вільно розпоряджатися землею, а орендар матиме законні підстави для продовження користування.
Раніше ми також повідомляли, що передача нерухомості у спадок — важливе питання для власників землі, які бажають забезпечити майбутнє своїх дітей. Дарування, як альтернатива, має чіткий алгоритм у 2025 році, але потребує уваги до юридичних нюансів.
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