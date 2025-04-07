Можно ли подарить арендованную землю в Украине в 2025 году

Молодые люди работают на земельном участке. Фото: Freepik

Дарение земли — это шаг, который часто полон эмоций и семейных ценностей. Однако, когда речь идет о земле, уже переданной в аренду, эмоции могут быстро смениться на размышления о юридических тонкостях. Дарение арендованной земли в Украине — это возможно, но требует внимательного отношения к деталям.

Законодательство Украины предусматривает возможность дарения земли, даже если она находится в аренде, сообщает "Земельный фонд Украины".

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Но земельные участки сельскохозяйственного назначения можно передавать в дар только родственникам:

супругам;

детям и родителям;

родным братьям и сестрам (полнородным и неполнородным);

двоюродным братьям и сестрам;

дедушке, бабушке, внукам и правнукам;

дяде, тете, племянникам;

пасынку, падчерице;

отчиму, мачехе.

Если земля не является сельскохозяйственной, ее можно дарить кому угодно.

Аренда: не отменить, а продлить

Важнейший нюанс: договор аренды продолжает действовать даже после смены собственника. А новый не может просто так прекратить аренду или изменить ее условия. Это означает, что:

арендатор сохраняет все свои права на пользование землей;

новый собственник автоматически становится арендодателем и должен придерживаться действующего договора;

если договор аренды содержит условие о возможном расторжении в случае смены собственника, тогда возможны варианты прекращения аренды.

Какие могут быть риски

Перед тем, как оформлять договор дарения, стоит учесть возможные подводные камни.

Ограничения в договоре аренды — некоторые соглашения содержат положения о запрете дарения земли без согласия арендатора.

Конфликты с арендатором — новый владелец может столкнуться с нежеланием арендатора сотрудничать или необходимостью пересмотра условий аренды.

Юридические расходы — переоформление земельного участка требует нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Что для нового собственника

С одной стороны, наличие арендатора может быть выгодным, если договор предусматривает стабильный доход. С другой стороны, это может ограничить возможности нового владельца по использованию земли.

Поэтому, прежде чем принять "подарок", необходимо:

получить копию договора аренды и тщательно ее изучить;

оценить, соответствуют ли условия аренды вашим планам на будущее;

учесть, что расторжение договора может быть сложным и длительным процессом.

Как правильно подарить землю, находящуюся в аренде

Если вы решили подарить арендованный земельный участок, нужно действовать по следующему алгоритму:

проверить договор аренды — содержит ли он ограничения по дарению;

получить согласие арендатора (если это предусмотрено условиями договора);

оформить договор дарения у нотариуса;

зарегистрировать новое право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

уведомить арендатора о смене собственника.

Отметим, расторжение договора аренды земельного участка требует не только формального прекращения, но и обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав. Без этого арендодатель не сможет свободно распоряжаться землей, а арендатор будет иметь законные основания для продолжения пользования.

Ранее мы также сообщали, что передача недвижимости по наследству — важный вопрос для владельцев земли, желающих обеспечить будущее своих детей. Дарение, как альтернатива, имеет четкий алгоритм в 2025 году, но требует внимания к юридическим нюансам.