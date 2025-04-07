Можно ли подарить арендованную землю в Украине в 2025 году

Арендованная земля в Украине — можно ли подарить без последствий
Дарение земли — это шаг, который часто полон эмоций и семейных ценностей. Однако, когда речь идет о земле, уже переданной в аренду, эмоции могут быстро смениться на размышления о юридических тонкостях. Дарение арендованной земли в Украине — это возможно, но требует внимательного отношения к деталям.
Законодательство Украины предусматривает возможность дарения земли, даже если она находится в аренде, сообщает "Земельный фонд Украины".
Но земельные участки сельскохозяйственного назначения можно передавать в дар только родственникам:
- супругам;
- детям и родителям;
- родным братьям и сестрам (полнородным и неполнородным);
- двоюродным братьям и сестрам;
- дедушке, бабушке, внукам и правнукам;
- дяде, тете, племянникам;
- пасынку, падчерице;
- отчиму, мачехе.
Если земля не является сельскохозяйственной, ее можно дарить кому угодно.
Аренда: не отменить, а продлить
Важнейший нюанс: договор аренды продолжает действовать даже после смены собственника. А новый не может просто так прекратить аренду или изменить ее условия. Это означает, что:
- арендатор сохраняет все свои права на пользование землей;
- новый собственник автоматически становится арендодателем и должен придерживаться действующего договора;
- если договор аренды содержит условие о возможном расторжении в случае смены собственника, тогда возможны варианты прекращения аренды.
Какие могут быть риски
Перед тем, как оформлять договор дарения, стоит учесть возможные подводные камни.
- Ограничения в договоре аренды — некоторые соглашения содержат положения о запрете дарения земли без согласия арендатора.
- Конфликты с арендатором — новый владелец может столкнуться с нежеланием арендатора сотрудничать или необходимостью пересмотра условий аренды.
- Юридические расходы — переоформление земельного участка требует нотариального удостоверения и государственной регистрации.
Что для нового собственника
С одной стороны, наличие арендатора может быть выгодным, если договор предусматривает стабильный доход. С другой стороны, это может ограничить возможности нового владельца по использованию земли.
Поэтому, прежде чем принять "подарок", необходимо:
- получить копию договора аренды и тщательно ее изучить;
- оценить, соответствуют ли условия аренды вашим планам на будущее;
- учесть, что расторжение договора может быть сложным и длительным процессом.
Как правильно подарить землю, находящуюся в аренде
Если вы решили подарить арендованный земельный участок, нужно действовать по следующему алгоритму:
- проверить договор аренды — содержит ли он ограничения по дарению;
- получить согласие арендатора (если это предусмотрено условиями договора);
- оформить договор дарения у нотариуса;
- зарегистрировать новое право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
- уведомить арендатора о смене собственника.
Отметим, расторжение договора аренды земельного участка требует не только формального прекращения, но и обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав. Без этого арендодатель не сможет свободно распоряжаться землей, а арендатор будет иметь законные основания для продолжения пользования.
Ранее мы также сообщали, что передача недвижимости по наследству — важный вопрос для владельцев земли, желающих обеспечить будущее своих детей. Дарение, как альтернатива, имеет четкий алгоритм в 2025 году, но требует внимания к юридическим нюансам.
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