Сколько стоит гектар земли в центре Украины в апреле 2025 года

Женщины в поле. Фото: Freepik

Цены на землю сельскохозяйственного назначения в Украине весной 2025 года продолжают падение, достигнув самого низкого показателя за год. Так, стоимость гектара составляет в среднем 54 141 грн — это на 3600 грн меньше, чем в феврале. Все это происходит на фоне уменьшения объемов сделок: продано лишь 24 427 га против 27 282 га в предыдущем месяце. В то же время в центре страны цены на землю другие.

Согласно данным Опендатабот, именно Киевщина удерживает позицию самой дорогой среди центральных регионов: 100 270 грн за гектар.

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Такая стоимость почти вдвое превышает среднеукраинский показатель, среди основных причин:

близость к столице;

высокий спрос на землю для аграрного бизнеса;

сохранение ликвидности даже в условиях военного положения.

К центральной Украине условно относятся следующие области: Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и частично Житомирская. Их объединяет общая аграрная история, стратегическое расположение, плодородные почвы — и, как показывает статистика, существенная разница в ценах.

Полтавская область, несмотря на свой аграрный потенциал, демонстрирует относительно низкую среднюю цену — 46 444 грн/га. Это может быть связано с меньшим количеством сделок или ориентацией рынка на крупные агрохолдинги, которые скупают землю по оптовым ценам.

Стоимость земли в других центральных областях:

Винницкая область — 56 061 грн/га;

Кировоградщина — 64 953 грн/га;

Черкасская область — 42 065 грн/га;

Житомирская область — 42 751 грн/га.

Центр и регионы: впечатляющие разрывы

Ценовой диапазон по стране — от 25 570 грн/га в Донецкой области до 199 054 грн/га на Луганщине, где ситуация остается сложной из-за войны, но на бумаге фиксируются рекордные суммы. Для сравнения:

Киевщина (100 270 грн/га) дороже Львовщины (79 383 грн/га) и Закарпатья (74 843 грн/га);

Винницкая область — лишь немного превышает среднеукраинскую цену;

Полтавская область дешевле даже ряда южных и западных областей.

Стоимость земли. Графика: Опендатабот

Что будет дальше со стоимостью земли

Эксперты ожидают, что в краткосрочной перспективе стоимость земли в центре Украины вряд ли претерпит кардинальные изменения. Главные факторы влияния:

геополитическая ситуация;

стабильность аграрного рынка;

государственная политика в отношении рынка земли;

доступность кредитования и спрос на аренду.

Прогнозируется, что именно центральные области останутся стабильными игроками на земельном рынке Украины в 2025 году, с высоким интересом со стороны фермеров, компаний и частных инвесторов.

Как сообщалось, рынок земли в Украине демонстрирует неожиданную тенденцию: при значительном интересе покупателей, владельцы не торопятся продавать свои участки. Это объясняется пониманием ценности земли, надеждами на рост ее стоимости после войны и высокой конкуренцией на мировом агрорынке.

Напомним также, каждый украинец имеет законное право получить землю для сельского хозяйства или застройки. Однако, реализация этого права начинается с поиска подходящего участка. Важно тщательно выбирать территорию, поскольку неправильный выбор может повлечь финансовые или юридические сложности в дальнейшем.