Земля для УБД: какие документы нужны в 2025 году для получения участка

Мужчина в военной форме в поле. Фото: AgroPortal

Участники боевых действий имеют гарантированное Конституцией право на бесплатную приватизацию земельного участка. До полномасштабной войны такая норма активно действовала: землю предоставляли для строительства, садоводства или ведения хозяйства. Однако военное положение существенно изменило ситуацию, но процедура сбора документов и обращения в органы власти сохранилась и в 2025 году — это позволяет военным подготовиться к реализации права сразу после завершения военного положения.

Хотя военное положение приостановило бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности, подготовка к получению участка после его отмены — разумный шаг, отмечают юристы Безоплатной правовой помощи. Сбор документов, выбор участка и понимание процедуры могут значительно ускорить процесс, когда ограничения будут сняты. В 2025 году ожидается высокий спрос на землю, поэтому ранняя подготовка даст преимущество.

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Подача ходатайства

УБД имеют право на участки для:

строительства жилого дома;

садоводства;

огородничества или сельского хозяйства.

Первый этап — обращение в орган исполнительной власти или местного самоуправления (городского, поселкового или сельского совета, главного управления Госгеокадастра в области). В ходатайстве необходимо указать:

целевое назначение земли (например, для строительства или сельского хозяйства);

приблизительные размеры участка;

графические материалы с указанием желаемого местоположения.

Заявление рассматривают в течение 30 дней. Если ответа нет, можно обращаться в суд, ссылаясь на нарушение сроков рассмотрения.

Разработка проекта землеустройства

После одобрения ходатайства орган власти выдает разрешение на разработку проекта землеустройства. Этот документ готовит сертифицированная землеустроительная компания. Перечень таких компаний доступен на сайте Госгеокадастра в разделе "Сертификация".

Срок выполнения: до 6 месяцев. Стоимость: договорная, зависит от региона и сложности проекта.

Готовый проект необходимо согласовать с Государственным земельным агентством Украины. Этот этап может длиться до 2 недель.

Регистрация участка

После согласования проекта землеустройства участок регистрируют в Государственном земельном кадастре. Регистратор выдает Выписку из кадастра, которая подтверждает внесение данных об участке. Эта процедура занимает до 14 дней и является бесплатной.

Далее проект и выписка подаются в орган, который одобрял ходатайство. В течение 14 дней чиновники должны утвердить проект и выдать решение о бесплатной передаче земли.

Регистрация права собственности

Последний этап — обращение в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для регистрации права собственности. После этого выдается окончательная Выписка из Государственного земельного кадастра, которая подтверждает ваше право на землю.

Какие документы нужны для УБД

Чтобы успешно пройти все этапы, военнослужащий должен подготовить пакет документов.

Заявление (ходатайство) с указанием целевого назначения и размеров участка.

Копия паспорта (все страницы с информацией).

Документ, подтверждающий статус УБД: удостоверение участника боевых действий или справка (приказ) об участии в защите Украины.

Графические материалы с указанием места расположения участка.

Решение о бесплатной передаче земли (выдается после одобрения ходатайства).

Выписка из Государственного земельного кадастра (получается после регистрации участка).

Квитанция об уплате за регистрацию права собственности (сумма зависит от региона).

Дополнительные требования

Для сельского хозяйства: подтверждение опыта работы в этой сфере (например, трудовая книжка) или документы о соответствующем образовании (диплом).

Если участок в пользовании других лиц: письменное согласование от этих лиц на изъятие земли.

Юристы отмечают, что требование дополнительных документов, не предусмотренных ч. 6 ст. 118 Земельного кодекса Украины, является незаконным. Если сталкиваетесь с такими требованиями, обращайтесь в суд или пишите жалобу в Госгеокадастр.

Ограничения из-за военного положения

Сейчас, в 2025 году, бесплатная передача земель УБД остается приостановленной из-за военного положения. Это означает, что подать ходатайство и получить участок невозможно, пока ограничения действуют. Однако вы можете:

собрать необходимые документы;

выбрать желаемый участок и подготовить графические материалы;

проконсультироваться с юристом или землеустроительной компанией.

Как только военное положение завершится, процесс возобновится, и подготовленные заявители будут иметь преимущество.

Распространенные ошибки и как их избежать

Неполный пакет документов. Проверьте, все ли документы соответствуют требованиям, особенно относительно статуса УБД.

Неправильные графические материалы. Обратитесь к профессионалам для подготовки схем и чертежей.

Пропущенные сроки. Контролируйте 30-дневный срок рассмотрения ходатайства и 14-дневный срок утверждения проекта.

Незнание законодательства. Ознакомьтесь с Земельным кодексом Украины, в частности со ст. 118.

Ранее мы сообщали, что согласие между соседями относительно границ участков, например, при переносе забора, является обычным явлением. Однако, даже мирные договоренности могут привести к юридическим проблемам, если их не оформить официально. Чтобы избежать будущих споров, важно должным образом задокументировать любые изменения границ.

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