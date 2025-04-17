Сусіди змінюють межу ділянок — чим це обернеться в суді

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Сусіди, які роками живуть поруч, нерідко намагаються врегулювати розташування межі між своїми земельними ділянками за взаємною згодою. Наприклад, посунути паркан або замінити стару огорожу новою, вже трохи в іншому місці. Але навіть така мирна домовленість може стати причиною юридичних суперечок, якщо вона не зафіксована належним чином.

Як наголосив юрист Артем Ріпенко у коментарі "24 каналу", ситуації бувають різними.

Реклама

Читайте також:

"Для юриста-земельника відповідей на запитання, чи можуть сусіди змінювати межі, — безліч. Усе залежить від форми права на землю та того, ким саме є ці "сусіди", — зазначив він.

Якщо обидві сторони є власниками суміжних земель, теоретично вони можуть змінити фактичну межу — перемістити паркан чи зелений кордон. Закон це не забороняє, але й не дає чіткого алгоритму. Добросусідські домовленості регулює Розділ 17 Земельного кодексу України. Згода на перенесення межі може бути простою письмовою, проте фахівці радять її доповнити планами або схемами для уникнення непорозумінь у майбутньому.

"Якщо фактичні межі не збігаються з визначеними у документах — із часом це може вилитися у судовий спір", — попереджає Ріпенко.

Як юридично правильно змінити межу

Якщо йдеться про не просто огорожу, а зміну меж самої земельної ділянки за документами, то тут діє інший порядок. Домовленість "на словах" чи навіть у письмовій формі вже не матиме юридичної сили.

У такому разі сусіди мають обрати один із передбачених законодавством способів — відчуження частини ділянки (тобто продаж або дарування) або встановлення земельного сервітуту — права користування частиною чужої земельної ділянки.

У будь-якому з варіантів знадобиться:

розробка землевпорядної документації;

нотаріальне посвідчення (у деяких випадках);

державна реєстрація права у відповідному реєстрі.

"Повноцінне оформлення меж — це витрати, але й захист. Суду буде складніше поставити таку угоду під сумнів", — зазначає Ріпенко.

Таким чином, якщо ви не хочете втратити частину своєї ділянки через судову тяганину — оформлюйте все згідно з законом.

Чим ризикує власник, який не узаконив межу

Одна з найпоширеніших помилок — покладатися лише на згоди "по-сусідськи". Зокрема, коли межу перенесено, але технічна документація не оновлена. В результаті:

при продажі або даруванні земельної ділянки можуть виникнути труднощі через розбіжності в кадастрових межах;

у разі спадкування або поділу землі — нові власники можуть не визнати неформальних домовленостей;

суд може визнати самовільну зміну межі незаконною, зобов’язати повернути все "як було" та стягнути збитки.

"Навіть у разі згоди сусідів, зміни без належної документації — це потенційний конфлікт", — підсумовує юрист.

Як діяти правильно: покрокова інструкція

Оцініть ситуацію — чи є реальна необхідність у зміні межі, і чи дійсно вона вигідна обом сторонам.

Отримайте згоду сусіда — письмово, з додатком схематичного плану.

Зверніться до землевпорядної організації — для підготовки відповідної документації.

Підпишіть угоду про зміну меж або відчуження частини ділянки, за потреби — в нотаріуса.

Зареєструйте зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Як повідомлялось, з настанням весни власники ділянок планують озеленення, але перед початком робіт важливо ознайомитися з правилами розміщення дерев і кущів щодо сусідніх територій. Ігнорування цих норм може спричинити непорозуміння з сусідами та навіть мати юридичні наслідки.

Також зазначимо, усі громадяни України мають право на земельну ділянку для різних потреб, проте її пошук є першочерговим завданням. Неправильний вибір території може обернутися фінансовими або юридичними складнощами в майбутньому.