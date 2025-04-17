Соседи меняют границу участков — чем это обернется в суде

Земельный участок. Фото: Freepik

Соседи, которые годами живут рядом, нередко пытаются урегулировать расположение границы между своими земельными участками по взаимному согласию. Например, подвинуть забор или заменить старую ограду новой, уже немного в другом месте. Но даже такая мирная договоренность может стать причиной юридических споров, если она не зафиксирована должным образом.

Как отметил юрист Артем Рипенко в комментарии "24 каналу", ситуации бывают разными.

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"Для юриста-земельщика ответов на вопрос, могут ли соседи менять границы, — множество. Все зависит от формы права на землю и того, кем именно являются эти "соседи", — подчеркнул он.

Если обе стороны являются владельцами смежных земель, теоретически они могут изменить фактическую границу - переместить забор или зеленую границу. Закон это не запрещает, но и не дает четкого алгоритма. Добрососедские договоренности регулирует Глава 17 Земельного кодекса Украины. Согласие на перенос границы может быть простым письменным, однако специалисты советуют его дополнить планами или схемами во избежание недоразумений в будущем.

"Если фактические границы не совпадают с определенными в документах - со временем это может вылиться в судебный спор", — предупреждает Рипенко.

Как юридически правильно изменить границу

Если речь идет не просто об ограждении, а изменении границ самого земельного участка по документам, то здесь действует другой порядок. Договоренность "на словах" или даже в письменной форме уже не будет иметь юридической силы.

В таком случае соседи должны выбрать один из предусмотренных законодательством способов — отчуждение части участка (то есть продажа или дарение) или установление земельного сервитута — права пользования частью чужого земельного участка.

В любом из вариантов понадобится:

разработка землеустроительной документации;

нотариальное удостоверение (в некоторых случаях);

государственная регистрация права в соответствующем реестре.

"Полноценное оформление границ — это затраты, но и защита. Суду будет сложнее поставить такую сделку под сомнение", — отмечает Рипенко.

Таким образом, если вы не хотите потерять часть своего участка из-за судебной волокиты — оформляйте все по закону.

Чем рискует собственник, который не узаконил границу

Одна из самых распространенных ошибок — полагаться только на согласия "по-соседски". В частности, когда граница перенесена, но техническая документация не обновлена. В результате:

при продаже или дарении земельного участка могут возникнуть трудности из-за расхождений в кадастровых границах;

в случае наследования или раздела земли — новые владельцы могут не признать неформальных договоренностей;

суд может признать самовольное изменение границы незаконным, обязать вернуть все "как было" и взыскать убытки.

"Даже в случае согласия соседей, изменения без надлежащей документации - это потенциальный конфликт", — заключает юрист.

Как действовать правильно: пошаговая инструкция

Оцените ситуацию — есть ли реальная необходимость в изменении границы, и действительно ли оно выгодно обеим сторонам.

Получите согласие соседа — письменно, с приложением схематического плана.

Обратитесь в землеустроительную организацию — для подготовки соответствующей документации.

Подпишите соглашение об изменении границ или отчуждении части участка, при необходимости — у нотариуса.

Зарегистрируйте изменения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Как сообщалось, с наступлением весны владельцы участков планируют озеленение, но перед началом работ важно ознакомиться с правилами размещения деревьев и кустов относительно соседних территорий. Игнорирование этих норм может вызвать недоразумения с соседями и даже иметь юридические последствия.

Также отметим, все граждане Украины имеют право на земельный участок для различных нужд, однако его поиск является первоочередной задачей. Неправильный выбор территории может обернуться финансовыми или юридическими сложностями в будущем.