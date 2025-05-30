Цена на землю в Украине в мае 2025 — почему снизилась и чего ждать дальше

Цены на землю пошли вниз — что заставило рынок пошатнуться
В мае 2025 года средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине снизилась до 59 051 грн, что на треть меньше пиковой отметки апреля — 86 655 грн. Это явление вызвало оживленное обсуждение среди аграриев, инвесторов и аналитиков.
Цены на землю в Украине остаются неоднородными из-за влияния безопасности, качества почв, инфраструктуры и спроса. По данным "Опендатабот", западные регионы традиционно лидируют по стоимости, ведь там более стабильные условия для аграрного бизнеса.
Самые дорогие гектары в мае 2025 года зафиксированы в таких областях:
- Ивано-Франковская — 184 650 грн/га;
- Львовская — 136 269 грн/га;
- Киевская — 86 921 грн/га;
- Черкасская — 78 314 грн/га;
- Тернопольская — 73 211 грн/га.
В противовес этому восточные и южные регионы демонстрируют значительно более низкие цены из-за рисков безопасности и поврежденной инфраструктуры:
- Донецкая — 31 574 грн/га;
- Херсонская — 33 759 грн/га;
- Николаевская — 34 015 грн/га;
- Луганская — 34 103 грн/га;
- Запорожская — 35 667 грн/га.
Такой разрыв отражает не только экономические, но и геополитические реалии, которые формируют инвестиционную привлекательность регионов.
Кто покупает землю сегодня
После открытия рынка для юридических лиц в январе 2024 года именно они стали основными игроками. По данным аналитиков, юрлица платят за гектар в среднем 62 656 грн, тогда как физические лица — 54 721 грн.
Такой дисбаланс создает вызовы для мелких фермеров, которые часто не имеют финансовой возможности конкурировать с агрохолдингами. Как следствие — концентрация земель в руках крупных игроков постепенно усиливается.
Что вызвало майское падение
Специалисты выделяют несколько ключевых причин снижения цен:
- Сезонное замедление — после завершения активной весенней фазы сделок.
- Возвращение инвесторов к аренде — особенно в нестабильных регионах.
- Естественная рыночная коррекция — апрельский всплеск был аномальным.
Впрочем, большинство экспертов считает, что тенденция к снижению — временная. Уже осенью рынок, вероятно, снова активизируется.
Чего ждать до 2026 года: сценарии роста
Позитивные ожидания на будущее базируются на нескольких долгосрочных факторах:
- макроэкономическая стабилизация — в условиях стабильного курса гривны и контролируемой инфляции;
- активизация иностранного капитала — прежде всего через дочерние компании юридических лиц;
- развитие агроинфраструктуры — прежде всего в центральной и западной части страны;
- поддержка фермерства — государственные программы удешевления кредитов и стимулирования мелких производителей.
По оценкам аналитиков, к концу 2026 года средняя цена на гектар может превысить 100 000 гривен.
Что еще стоит знать украинцам
После полномасштабного вторжения России в 2022 году, Украина активно работает над выводом из обращения активов, принадлежащих гражданам страны-агрессора, в частности недвижимости и земли. Были введены законодательные ограничения, которые делают невозможным операции с украинской землей для россиян. Однако, несмотря на эти запреты, некоторые земельные участки все еще могут находиться в собственности граждан РФ.
Также отметим, во время военного положения в Украине аренда земель сельскохозяйственного назначения в ОТГ стала значительно проще. Временные изменения в законодательстве позволяют быстро получить участок без проведения аукционов и лишней бюрократии. Это значительно упрощает доступ к земле для аграриев в этот сложный период.
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