Цена на землю в Украине в мае 2025 — почему снизилась и чего ждать дальше

Женщины с граблями. Фото: Freepik

В мае 2025 года средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине снизилась до 59 051 грн, что на треть меньше пиковой отметки апреля — 86 655 грн. Это явление вызвало оживленное обсуждение среди аграриев, инвесторов и аналитиков.

Цены на землю в Украине остаются неоднородными из-за влияния безопасности, качества почв, инфраструктуры и спроса. По данным "Опендатабот", западные регионы традиционно лидируют по стоимости, ведь там более стабильные условия для аграрного бизнеса.

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Самые дорогие гектары в мае 2025 года зафиксированы в таких областях:

Ивано-Франковская — 184 650 грн/га;

Львовская — 136 269 грн/га;

Киевская — 86 921 грн/га;

Черкасская — 78 314 грн/га;

Тернопольская — 73 211 грн/га.

В противовес этому восточные и южные регионы демонстрируют значительно более низкие цены из-за рисков безопасности и поврежденной инфраструктуры:

Донецкая — 31 574 грн/га;

Херсонская — 33 759 грн/га;

Николаевская — 34 015 грн/га;

Луганская — 34 103 грн/га;

Запорожская — 35 667 грн/га.

Такой разрыв отражает не только экономические, но и геополитические реалии, которые формируют инвестиционную привлекательность регионов.

Цены на землю по областям. Графика: Опендатабот

Кто покупает землю сегодня

После открытия рынка для юридических лиц в январе 2024 года именно они стали основными игроками. По данным аналитиков, юрлица платят за гектар в среднем 62 656 грн, тогда как физические лица — 54 721 грн.

Такой дисбаланс создает вызовы для мелких фермеров, которые часто не имеют финансовой возможности конкурировать с агрохолдингами. Как следствие — концентрация земель в руках крупных игроков постепенно усиливается.

Сколько земли уже продано. Графика: Опендатабот

Что вызвало майское падение

Специалисты выделяют несколько ключевых причин снижения цен:

Сезонное замедление — после завершения активной весенней фазы сделок. Возвращение инвесторов к аренде — особенно в нестабильных регионах. Естественная рыночная коррекция — апрельский всплеск был аномальным.

Впрочем, большинство экспертов считает, что тенденция к снижению — временная. Уже осенью рынок, вероятно, снова активизируется.

Динамика цен на землю. Графика: Опендатабот

Чего ждать до 2026 года: сценарии роста

Позитивные ожидания на будущее базируются на нескольких долгосрочных факторах:

макроэкономическая стабилизация — в условиях стабильного курса гривны и контролируемой инфляции;

активизация иностранного капитала — прежде всего через дочерние компании юридических лиц;

развитие агроинфраструктуры — прежде всего в центральной и западной части страны;

поддержка фермерства — государственные программы удешевления кредитов и стимулирования мелких производителей.

По оценкам аналитиков, к концу 2026 года средняя цена на гектар может превысить 100 000 гривен.

Что еще стоит знать украинцам

После полномасштабного вторжения России в 2022 году, Украина активно работает над выводом из обращения активов, принадлежащих гражданам страны-агрессора, в частности недвижимости и земли. Были введены законодательные ограничения, которые делают невозможным операции с украинской землей для россиян. Однако, несмотря на эти запреты, некоторые земельные участки все еще могут находиться в собственности граждан РФ.

Также отметим, во время военного положения в Украине аренда земель сельскохозяйственного назначения в ОТГ стала значительно проще. Временные изменения в законодательстве позволяют быстро получить участок без проведения аукционов и лишней бюрократии. Это значительно упрощает доступ к земле для аграриев в этот сложный период.