Земельне питання — що робити з паєм, власник якого має російське громадянство

Жінка у полі. Фото: Freepik

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна почала поступово виводити з обігу активи, пов’язані з громадянами держави-агресора. Особливо це стосується нерухомості та землі. На законодавчому рівні було введено низку заборон, що фактично унеможливлюють будь-які операції з українською землею для росіян. Але залишились випадки, коли ділянки ще перебувають у власності росіян.

На сьогодні громадянин РФ, який набув землю в нашій країні до 24 лютого 2022 року, формально залишається її власником, наголошують фахівці "Земельного фонду України". Його право зафіксоване у Державному реєстрі речових прав, і до моменту окремого рішення суду або органу державної влади (зокрема АРМА — Агентства з розшуку та управління активами), ця власність вважається дійсною.

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Однак таке право є радше символічним. Усе через те, що власник не може скористатися своїм активом — ні продати, ні подарувати, ні передати в оренду. Ринок для нього закритий.

Чому угоди заблоковані: правові аргументи

Нотаріуси в Україні не мають права реєструвати жодні угоди за участю громадян РФ у сфері земельних прав. Причини криються в кількох документах:

земельний кодекс України (ст. 81) прямо забороняє набуття права власності на землю громадянами держави-агресора;

постанови РНБО та роз’яснення Мін’юсту накладають пряму заборону на вчинення нотаріальних дій щодо активів осіб із громадянством РФ;

санкційні механізми блокують доступ до державної реєстрації, навіть якщо обидві сторони — наприклад, громадянин РФ і українець — погодили умови дарування чи купівлі-продажу.

Отже, нотаріус не оформить договір, а реєстратор не внесе змін до реєстру. З юридичного погляду угода неможлива.

Конфіскація або АРМА: державні інструменти

Україна має кілька правових механізмів, які дозволяють впливати на статус таких земель:

АРМА може взяти ділянку в управління, якщо є рішення суду або накладено арешт. У цьому випадку актив тимчасово переходить під контроль держави до остаточного вирішення його долі;

санкції. Через рішення РНБО земельні ділянки можуть бути арештовані або конфісковані, особливо якщо власник причетний до підтримки агресії або працює в інтересах держави-агресора.

конфіскація за рішенням суду. Якщо буде доведено, що земля набута незаконно, або власник бере участь у фінансуванні терору, суд може винести рішення про примусове вилучення ділянки на користь держави.

А якщо спробувати подарувати чи переоформити

На практиці подарувати ділянку громадянину України або навіть родичу неможливо. Усі дії, що передбачають перехід прав власності, потребують участі нотаріуса та державного реєстратора. Але з огляду на заборони та санкції вони не можуть вчинити жодної дії, що стосується землі, якою володіє громадянин РФ.

Таким чином, навіть якщо сторони домовляться приватно, юридично така передача не відбудеться.

Що ще варто знати українцям

Згідно з українським законодавством, право власності або користування земельною ділянкою набуває юридичної сили за наявності відповідного документа. Стати власником землі можна через різні законні угоди чи рішення, які обов'язково фіксуються офіційно. У 2025 році державні установи визнають виключно встановлені зразки документів, що підтверджують права на землю.

А оренда землі є юридичною угодою зі встановленими правилами, що визначають подальше використання ділянки. Важливим аспектом є мінімальний строк оренди паю, який має свої особливості та нюанси. Таким чином, це питання потребує уважного розгляду.