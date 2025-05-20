Земельный вопрос — что делать с паем, у владельца которого российское гражданство

Женщина в поле. Фото: Freepik

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина начала постепенно выводить из обращения активы, связанные с гражданами государства-агрессора. Особенно это касается недвижимости и земли. На законодательном уровне был введен ряд запретов, которые фактически делают невозможными любые операции с украинской землей для россиян. Но остались случаи, когда участки еще находятся в собственности россиян.

На сегодня гражданин РФ, который приобрел землю в нашей стране до 24 февраля 2022 года, формально остается ее владельцем, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины". Его право зафиксировано в Государственном реестре прав, и до момента отдельного решения суда или органа государственной власти (в частности, АРМА — Агентства по розыску и управлению активами), эта собственность считается действительной.

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Однако такое право является скорее символическим. Все потому, что собственник не может воспользоваться своим активом — ни продать, ни подарить, ни передать в аренду. Рынок для него закрыт.

Почему сделки заблокированы: правовые аргументы

Нотариусы в Украине не имеют права регистрировать никакие сделки с участием граждан РФ в сфере земельных прав. Причины кроются в нескольких документах:

земельный кодекс Украины (ст. 81) прямо запрещает приобретение права собственности на землю гражданами государства-агрессора;

постановления СНБО и разъяснения Минюста накладывают прямой запрет на совершение нотариальных действий в отношении активов лиц с гражданством РФ;

санкционные механизмы блокируют доступ к государственной регистрации, даже если обе стороны — например, гражданин РФ и украинец — согласовали условия дарения или купли-продажи.

Следовательно, нотариус не оформит договор, а регистратор не внесет изменения в реестр. С юридической точки зрения сделка невозможна.

Конфискация или АРМА: государственные инструменты

Украина имеет несколько правовых механизмов, которые позволяют влиять на статус таких земель:

АРМА может взять участок в управление, если есть решение суда или наложен арест. В этом случае актив временно переходит под контроль государства до окончательного решения его судьбы;

санкции. Из-за решения СНБО земельные участки могут быть арестованы или конфискованы, особенно если собственник причастен к поддержке агрессии или работает в интересах государства-агрессора.

конфискация по решению суда. Если будет доказано, что земля приобретена незаконно, или владелец участвует в финансировании террора, суд может вынести решение о принудительном изъятии участка в пользу государства.

А если попробовать подарить или переоформить

На практике подарить участок гражданину Украины или даже родственнику невозможно. Все действия, предусматривающие переход прав собственности, требуют участия нотариуса и государственного регистратора. Но учитывая запреты и санкции они не могут совершить ни одного действия, касающегося земли, которой владеет гражданин РФ.

Таким образом, даже если стороны договорятся частным образом, юридически такая передача не состоится.

Что еще стоит знать украинцам

Согласно украинскому законодательству, право собственности или пользования земельным участком приобретает юридическую силу при наличии соответствующего документа. Стать владельцем земли можно через различные законные соглашения или решения, которые обязательно фиксируются официально. В 2025 году государственные учреждения признают исключительно установленные образцы документов, подтверждающих права на землю.

А аренда земли является юридическим соглашением с установленными правилами, определяющими дальнейшее использование участка. Важным аспектом является минимальный срок аренды пая, который имеет свои особенности и нюансы. Таким образом, этот вопрос требует внимательного рассмотрения.