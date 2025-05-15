Земля для УБД у 2025 — розміри ділянок та обмеження воєнного стану

Чоловік у полі. Фото: vinnytska.land.gov.ua

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на отримання земельних ділянок безоплатно, що є важливою соціальною гарантією для ветеранів. Проте воєнний стан, запроваджений через повномасштабну війну, вніс суттєві обмеження у цей процес.

Законодавство України чітко визначає розміри земельних ділянок, які можуть бути передані учасникам бойових дій безоплатно із земель державної чи комунальної власності. Як зазначила юристка Лариси Величко у коментарі "24 Каналу", УБД має право на такі площі залежно від цільового призначення:

Реклама

Читайте також:

для садівництва: до 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства: до 2,0 га;

для будівництва житлового будинку: до 0,25 га у селах, 0,15 га у селищах, 0,10 га у містах;

для дачного будівництва: до 0,10 га.

"УБД має звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, вказавши цільове призначення ділянки та її орієнтовні розміри", — пояснює Величко.

Для подачі клопотання необхідно підготувати низку документів, серед яких:

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ділянки;

погодження землекористувача (якщо ділянка перебуває у користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід у сільському господарстві або аграрну освіту (для фермерського господарства);

документи, що посвідчують особу та підтверджують статус УБД.

Орган влади розглядає клопотання протягом 30 днів і видає дозвіл або мотивовану відмову. Якщо відповіді немає, заявник може звернутися до суду.

Обмеження воєнного стану

Воєнний стан, запроваджений в Україні, суттєво вплинув на процес виділення землі. Згідно зі змінами до Земельного кодексу України, внесеними Законом від 19 листопада 2022 року, безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність заборонена.

"Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації", — зазначає Величко.

Ці обмеження стосуються всіх громадян, включно з УБД, і діють на період воєнного стану. Таким чином, ветерани наразі не можуть реалізувати своє право на безоплатну приватизацію землі, що створює додаткові виклики для тих, хто планував скористатися цією пільгою.

Що робити УБД у 2025 році

Поки воєнний стан триває, УБД можуть підготуватися до майбутнього отримання землі, коли обмеження будуть зняті. Юристка радить:

зібрати необхідні документи: переконайтеся, що у вас є всі папери, що підтверджують статус УБД та право на пільги;

визначити цільове призначення: чітко зрозумійте, для чого вам потрібна ділянка (садівництво, будівництво, господарство);

стежити за законодавчими змінами: після завершення воєнного стану можуть з’явитися нові правила чи спрощені процедури для ветеранів.

"Важливо бути готовим до моменту, коли обмеження знімуть, адже конкуренція за земельні ділянки може бути високою", — наголошує Величко.

Зазначимо, згідно з українським законодавством, право власності або користування земельною ділянкою набуває юридичної сили за наявності відповідного документа. Стати власником землі можна на підставі різних правових дій чи рішень, які обов'язково фіксуються офіційно. У 2025 році державні установи визнають лише встановлений перелік документів, що підтверджують ці права.

Як повідомлялось, оренда землі є юридичною угодою зі встановленими правилами, що визначають подальше використання ділянки. Важливим аспектом є мінімальний строк оренди, який має свої особливості та нюанси. Це не звичайна домовленість, а правовий документ, що обумовлює майбутнє землекористувача.