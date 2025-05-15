Земля для УБД в 2025 — размеры участков и ограничения военного положения

Мужчина в поле. Фото: vinnytska.land.gov.ua

В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на получение земельных участков бесплатно, что является важной социальной гарантией для ветеранов. Однако военное положение, введенное из-за полномасштабной войны, внесло существенные ограничения в этот процесс.

Законодательство Украины четко определяет размеры земельных участков, которые могут быть переданы участникам боевых действий бесплатно из земель государственной или коммунальной собственности. Как отметила юрист Ларисы Величко в комментарии "24 Каналу", УБД имеет право на такие площади в зависимости от целевого назначения:

Реклама

Читайте также:

для садоводства: до 0,12 га;

для ведения личного крестьянского хозяйства: до 2,0 га;

для строительства жилого дома: до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках, 0,10 га в городах;

для дачного строительства: до 0,10 га.

"УБД должен обратиться с ходатайством в орган исполнительной власти или местного самоуправления, указав целевое назначение участка и его ориентировочные размеры", — объясняет Величко.

Для подачи ходатайства необходимо подготовить ряд документов, среди которых:

графические материалы с указанием желаемого места расположения участка;

согласование землепользователя (если участок находится в пользовании других лиц);

документы, подтверждающие опыт в сельском хозяйстве или аграрное образование (для фермерского хозяйства);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус УБД.

Орган власти рассматривает ходатайство в течение 30 дней и выдает разрешение или мотивированный отказ. Если ответа нет, заявитель может обратиться в суд.

Ограничения военного положения

Военное положение, введенное в Украине, существенно повлияло на процесс выделения земли. Согласно изменениям в Земельный кодекс Украины, внесенным Законом от 19 ноября 2022 года, бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность запрещена.

"Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработку такой документации", — отмечает Величко.

Эти ограничения касаются всех граждан, включая УБД, и действуют на период военного положения. Таким образом, ветераны пока не могут реализовать свое право на бесплатную приватизацию земли, что создает дополнительные вызовы для тех, кто планировал воспользоваться этой льготой.

Что делать УБД в 2025 году

Пока военное положение продолжается, УБД могут подготовиться к будущему получению земли, когда ограничения будут сняты. Юрист советует:

собрать необходимые документы: убедитесь, что у вас есть все бумаги, подтверждающие статус УБД и право на льготы;

определить целевое назначение: четко поймите, для чего вам нужен участок (садоводство, строительство, хозяйство);

следить за законодательными изменениями: после завершения военного положения могут появиться новые правила или упрощенные процедуры для ветеранов.

"Важно быть готовым к моменту, когда ограничения снимут, ведь конкуренция за земельные участки может быть высокой", — отмечает Величко.

Отметим, согласно украинскому законодательству, право собственности или пользования земельным участком приобретает юридическую силу при наличии соответствующего документа. Стать владельцем земли можно на основании различных правовых действий или решений, которые обязательно фиксируются официально. В 2025 году государственные учреждения признают только установленный перечень документов, подтверждающих эти права.

Как сообщалось, аренда земли является юридическим соглашением с установленными правилами, определяющими дальнейшее использование участка. Важным аспектом является минимальный срок аренды, который имеет свои особенности и нюансы. Это не обычная договоренность, а правовой документ, обусловливающий будущее землепользователя.