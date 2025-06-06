Могут ли соседи изменить границу участков в 2025 году по согласию

Дом за забором. Фото: Freepik

Представьте ситуацию: два соседа годами живут рядом, но граница между их земельными участками проходит неудобно — например, мешает поставить забор или провести коммуникации. Или она вообще определена неточно еще со времен паевого распределения. В таких случаях возникает логичное желание — изменить границу. Но возможно ли это законно сделать с согласия обеих сторон? Оказывается, да. Но есть нюансы.

Изменять границы смежных земельных участков частной собственности можно, если владельцы договорились между собой, отметила юрист Елена Юрец в комментарии "24 Каналу". Но для этого нужно пройти несколько обязательных процедур, ведь это не просто устное соглашение "через забор".

Реклама

Читайте также:

"Любое изменение границ — даже без изменения площади — должно быть зафиксировано документально, с соблюдением требований Земельного кодекса и сопроводительной технической документации", — объясняет эксперт.

Случаи, когда границу можно передвинуть

Без изменения площади участка

Это самый простой случай. Соседи хотят немного скорректировать границу, например, чтобы она шла вдоль нового забора или естественной границы (оврага, ручья, дороги). При этом площадь каждого участка остается той же, как и их кадастровые номера.

В таком случае нужно:

подписать письменное согласие обоих владельцев;

привлечь инженера-землеустроителя, который разработает техническую документацию по установлению (или восстановлению) границ;

передать документацию в Государственный земельный кадастр для обновления информации;

получить выписку из кадастра, в которой будут зафиксированы новые координаты границ.

"Это, по сути, обновление только координат углов поворота границ, а не создание нового участка. Поэтому новые правоустанавливающие документы не нужны", — отмечает юрист.

С изменением площади

Сложная ситуация возникает, если в результате такой договоренности меняется площадь одного или обоих участков. Например, сосед отдает вам несколько "лишних" метров, а вы взамен освобождаете ему другую часть. В таком случае кроме предыдущих шагов, необходимо внести изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

А если меняется площадь — это уже новая конфигурация собственности, и здесь могут понадобиться новые правоустанавливающие документы.

"При изменении площади, даже по согласию, необходимо внести соответствующие изменения не только в кадастр, но и в реестр вещных прав, потому что это влияет на правовой статус участка", — говорит Юрец.

Подводные камни: на что обратить внимание

Договоренность должна быть письменной. В судебной практике устные договоренности не имеют силы. Нужен квалифицированный землеустроитель. Не стоит экономить на специалисте — неправильно составленная документация может привести к отказу в регистрации изменений. Не забудьте об актуальности кадастровой карты. Если старая информация еще из 2000-х, а границы не вносились в электронный кадастр — начинать придется с установления границ сначала. Не игнорируйте реестр вещных прав. Это часто забывают, но именно он удостоверяет законность владения и изменения в нем.

Почему изменение границ — это не просто

Кажется, договориться между собой — мелочь. Но в юридическом поле каждый сантиметр земли имеет значение. Именно поэтому даже небольшое изменение границы требует четкого соблюдения процедуры.

"Если не провести все официально, в будущем могут возникнуть сложности с продажей участка, оформлением наследства или во время проверок", — предостерегает Юрец.

Как сообщалось, приватизация земельных участков остается приоритетом для многих украинцев, которые стремятся оформить право собственности на свою землю. Однако этот процесс часто осложняется из-за ряда проблем, среди которых самыми распространенными являются конфликты с соседями и отсутствие их согласия.

Также мы рассказывали, что владельцы часто нуждаются в разделении или объединении своих земельных участков для оптимизации использования земли. Эти процедуры упрощают наследование, позволяют продажу частей участков или помогают организовать хозяйство на единой территории. Однако, важно понимать нюансы законодательства, подготовить необходимые документы и сотрудничать со специалистами.