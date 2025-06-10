Какую землю в Украине нельзя приватизировать в 2025 году — полный список

Женщина в поле. Фото: Freepik

Приватизация земли в Украине — это возможность для граждан получить в собственность земельные участки для личных или коммерческих нужд. Однако не все земли подлежат приватизации. Законодательство четко определяет, какие участки остаются в государственной или коммунальной собственности из-за их стратегической, экологической или социальной важности.

Земля в Украине делится на категории в зависимости от ее назначения: сельскохозяйственные, промышленные, природоохранные, жилые и тому подобное. Некоторые из них имеют особое значение для государства, общества или экологии, поэтому их передача в частную собственность запрещена. Это нужно, чтобы сохранить природные ресурсы, обеспечить функционирование инфраструктуры и защитить национальные интересы.

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"Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность", — отмечает в комментарии "24 Каналу" юрист Марина Шарапа.

Такой запрет действует, чтобы предотвратить злоупотребления в период нестабильности. Однако даже в мирное время определенные категории земель остаются недоступными для приватизации.

Какие земли запрещено приватизировать в 2025 году

Земли общего пользования населенных пунктов

Это территории, которые используются всеми жителями: улицы, площади, парки, скверы, набережные, пляжи, кладбища. Такие земли обеспечивают комфортную жизнь общества, поэтому их передача в частную собственность невозможна.

Земли под объектами инфраструктуры

Участки, на которых расположены железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы или объекты воздушного транспорта, остаются в государственной собственности. Они необходимы для поддержания транспортной и логистической системы страны.

Земли природно-заповедного фонда

В эту категорию входят территории национальных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов. Эти земли имеют экологическую, научную или эстетическую ценность. Например, заповедники созданы для сохранения уникальной флоры и фауны, и их приватизация может навредить природе.

Лесные земли

Земли лесохозяйственного назначения, как правило, не передаются в частную собственность. Исключение — участки до 5 гектаров, которые входят в состав крестьянских или фермерских хозяйств. Это позволяет поддерживать небольшие хозяйства, но защищает леса от массовой приватизации.

Земли водного фонда

Водоемы, реки, озера и прилегающие территории обычно остаются в государственной или коммунальной собственности. Однако замкнутые природные водоемы площадью до 3 гектаров могут быть переданы в частную собственность.

Земли для государственных нужд

Участки, которые используются органами государственной власти, местного самоуправления, атомной энергетики, космической отрасли или обороны, не подлежат приватизации. Например, земли военных полигонов или объектов атомных электростанций.

"Это участки, которые обеспечивают суверенитет, безопасность и управление государством. Они не могут оказаться в частном распоряжении", — объясняет Шарапа.

Земли зон отчуждения

Территории, загрязненные в результате Чернобыльской катастрофы, остаются под строгим государственным контролем из-за экологических рисков.

Земли образовательных учреждений

Участки, закрепленные за государственными учебными заведениями, в частности высшими учебными заведениями или академиями наук, не передаются в частную собственность, чтобы обеспечить их деятельность.

Искусственно созданные участки

Земли, созданные путем намыва или других искусственных методов, также остаются в государственной собственности.

Исключения из правил: когда приватизация возможна

Несмотря на ограничения, законодательство предусматривает определенные исключения. Например, бесплатная приватизация возможна для:

владельцев недвижимости: если на земельном участке расположены здания или сооружения, принадлежащие гражданину или юридическому лицу, эту землю можно приватизировать;

пользователей до 2002 года: граждане, которые получили землю в пользование до 1 января 2002 года, могут оформить ее в собственность.

"Бесплатная передача земель возможна только в исключительных случаях, определенных законом, и обычно это касается граждан, которые уже имеют определенные права на землю", — объясняет Шарапа.

Военное положение: дополнительные ограничения

В 2025 году продолжает действовать правовой режим военного положения. Он существенно ограничивает возможность бесплатной передачи земель.

"На период военного положения не разрешается бесплатная передача в частную собственность земель государственной и коммунальной формы собственности", — акцентирует юрист.

Это правило временное, но оно существенно влияет на рынок земли. Даже те, кто имел право на бесплатное получение, вынуждены ждать отмены военного положения.

Что еще стоит знать украинцам

Каждый взрослый гражданин Украины имеет право на бесплатное получение до 2 гектаров земли для ведения личного сельского хозяйства. Важно, что это право предоставляется лишь в том случае, если гражданин ранее не воспользовался им для приватизации земли с этой же целью.

Также мы рассказывали, что многие украинцы годами пользуются земельными участками, не имея на них официальных документов. Часто это касается земли, которая передается по наследству или используется как приусадебный участок, огород или сенокос. Однако, без надлежащего оформления такие участки считаются "теневыми", что может привести к их потере и юридическим проблемам.