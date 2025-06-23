Какие квартиры трудно продать в Украине в 2025 году — обзор рынка

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости в Украине не демонстрирует стабильности. В условиях неопределенного экономического фона, сокращения покупательской способности населения и изменения приоритетов покупателей, некоторые типы квартир оказались фактически "неходовыми". Это уже не просто вопрос цены — покупатели тщательно взвешивают каждый шаг. И некоторые объекты остаются на рынке месяцами или даже годами, несмотря на скидки.

В 2025 году рынок недвижимости в Украине демонстрирует медленное восстановление, но определенные категории жилья остаются неликвидными, отмечают специалисты АН Oksagen. Владельцам таких объектов стоит инвестировать в улучшения, снизить цену или решить юридические вопросы, чтобы привлечь внимание покупателей.

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Первый или последний этаж в старых домах

Квартиры на первом этаже, особенно в домах без современной теплоизоляции, имеют целый ряд недостатков — от сырости до опасности из-за близости окон к земле. А последний этаж без ремонта кровли — это почти гарантированные протечки. Покупатели в 2025 году крайне осторожны с такими рисками.

Хрущевки без ремонта: морально и технически устаревшие

Дома 1960-1970-х годов, с маленькими комнатами, низкими потолками, совмещенными санузлами и старой электрикой потеряли популярность. Даже локация не спасает - покупатели понимают, что вкладывать в такой объект придется еще больше, чем в новостройку.

Например, во Львове в среднем хрущевку без ремонта продают минимум 5-6 месяцев, отмечают специалисты. Это при условии, что цена ниже рынка на 15-20%.

Квартиры без документов или с проблемным оформлением

Недоделанное переоформление, наследство без вступления в права, отсутствие кадастрового номера — все это останавливает покупателя на старте. В 2025 году спрос ориентируется не только на выгодную цену, но и на юридическую чистоту.

Согласно данным риелторских агентств, более 30% сделок в регионах "срываются" именно из-за документов.

Жилье с плохой энергосберегаемостью

Покупатели активно интересуются расходами на отопление и коммунальные услуги. Квартира без счетчиков, с неутепленными стенами, старыми окнами и системами отопления, почти автоматически оказывается в категории "неликвид".

В 2025 году, на фоне очередного роста тарифов, особенно в крупных городах, этот фактор стал ключевым в принятии решения.

Что с новостройками: не все так радужно

Новостройки без ввода в эксплуатацию

Застройщики, не завершившие формальные процедуры, рискуют потерять доверие клиентов. В 2025 году покупатели научены опытом предыдущих лет — покупка "на котловане" без гарантий уже почти исчезла из практики.

Так, в Киеве в первом квартале 2025 года только 17% сделок заключено по объектам, которые не имели сертификата готовности.

Квартиры с неудобной планировкой в новостройках

Покупка жилья в новом доме — это еще не гарантия спроса. Слишком узкие кухни, проходные комнаты, низкое качество отделки в "бюджетных" ЖК — все это становится тормозом для продаж. Если за визуально привлекательной рекламой скрывается функциональный дискомфорт, покупатель уходит к конкурентам.

Локации, где жилье продается хуже всего

Согласно исследованиям рынка, не очень популярными среди покупателей являются:

периферия без инфраструктуры — новые комплексы на окраинах городов без транспорта, школ, больниц не интересуют покупателей, даже несмотря на более низкую цену;

зона боевых действий или близость к границам — на востоке Украины спрос на жилье уменьшился почти втрое в 2025 году, согласно данным Мининфраструктуры;

города с оттоком населения — например, Чернигов и Сумы демонстрируют падение количества сделок из-за уменьшения экономической активности.

Факторы, затягивающие продажу

Завышенная цена — в 2025 году рынок преимущественно "покупателя", поэтому попытки продать жилье по "эмоциональной" цене обречены на провал. Отсутствие подготовки к продаже — захламленная квартира, темные фото, неухоженный подъезд — это те мелочи, которые играют ключевую роль. Неудачная стратегия продажи — неправильно выбранные платформы, отсутствие профессионального риелтора или недостаточная реклама.

Как избежать простоя: советы владельцам

Чтобы сделать неликвидную квартиру более привлекательной, учтите современные тренды:

ремонт. Готовое к заселению жилье продается быстрее, ведь покупатели избегают дополнительных расходов;

рациональное ценообразование. Предлагайте цену, которая соответствует рыночным реалиям. Например, в 2025 году популярный ценовой сегмент — 750-950 долларов за кв. м;

улучшение инфраструктуры. Наличие укрытия, паркинга или генератора значительно повышает шансы на продажу;

прозрачность. Предоставьте полный пакет документов и проверьте квартиру на отсутствие долгов за коммунальные услуги.

Что еще стоит знать украинцам

На первый взгляд кажется, что украинский рынок недвижимости переживает подъем: цены в объявлениях растут, а риелторы подтверждают подорожание квадратных метров, при этом продавцы не спешат уступать. Однако, реальные сделки свидетельствуют об обратной ситуации.

Также мы рассказывали, что рынок недвижимости Киева в июне 2025 года предлагает немало вариантов жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако, приобрести полноценную квартиру в столице за 10 000 долларов почти невозможно. Хотя это кажется маловероятным, все же существуют определенные нюансы, которые стоит учесть.