Право собственности на жилье — кому нужно срочно обновить данные

Женщина читает документы. Фото: Freepik

С 1 января 2013 года в Украине начал функционировать Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Именно с этого момента все права собственности на квартиры, дома, земельные участки и другую недвижимость вносятся в единую цифровую базу. Однако те граждане, которые приобрели имущество раньше — до 2013 года — не попали туда автоматически.

Именно поэтому, как отмечают в Министерстве юстиции, чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами (например, через Дію), получить компенсацию за разрушенное жилье, или продать квартиру без бюрократии, нужно внести свои права в реестр.

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"Это добровольно, но в условиях войны — уже не опция, а потребность", —отмечают в ведомстве.

Кому нужно зарегистрировать право собственности в Госреестре

Регистрация касается всех граждан, которые:

приобрели право собственности на недвижимость до 1 января 2013 года;

имеют документы старого образца (свидетельства, договоры, выписки БТИ);

не вносили эти объекты в Государственный реестр прав.

В противном случае — их имущество официально будет считаться таким, что не имеет цифрового подтверждения, следовательно:

не сможет стать предметом сделок (продажа, дарение, аренда) без дополнительных процедур;

не получит защиты в случае потери документов или уничтожения архивов;

не будет иметь правовых гарантий компенсаций во время войны или послевоенного восстановления.

Какие риски несет недвижимость без внесения в ГРВП

Если ваше право не внесено в Госреестр, это означает:

Отсутствие доступа к электронным госуслугам. Например, вы не сможете оформить наследство онлайн, проверить выписку об имуществе или подать заявление через Дію. Слабая защита в случае рейдерства. В условиях войны реальные угрозы потери документов или архивов могут оставить вас без подтверждения права собственности. Невозможность получить компенсацию за разрушенное жилье. Регистрация — ключевое условие участия в программе "єВідновлення".

"Госреестр — это единственный безопасный цифровой след вашего права собственности", — подчеркивают в Минюсте.

Как зарегистрировать право собственности в Госреестре

Есть несколько способов внести свое право собственности в ГРВП:

Обращение к государственному регистратору или нотариусу

Необходимо обратиться в ЦНАП или к нотариусу по месту нахождения имущества (в пределах области). Для оккупированных или прифронтовых территорий — можно обращаться к любому регистратору в пределах Украины.

Онлайн через портал "Дія"

Цифровая подача документов уже работает в 22 областях. Услуга удобная и быстрая, но доступна только для имущества, расположенного в:

Львовской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областях.

Подготовить пакет документов

Для регистрации понадобятся:

документ, подтверждающий право собственности (договор купли, дарения, свидетельство и т.д.);

паспорт и ИНН;

заявление о внесении в ГРВП.

Обязательно ли перерегистрировать право собственности до 2013 года

Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" не требует принудительной перерегистрации. Регистрация происходит только на основании заявления владельца и документов. Однако, как отмечают юристы, в 2025 году добровольность — скорее формальность, чем реальность:

"Такие действия — не требование, но без них вы не сможете полноценно защитить свое имущество", — говорят в Минюсте.

Особенно в условиях:

потери документов, архивов, уничтоженных БТИ;

переезда за границу или внутренней миграции;

необходимости подать документы онлайн или участвовать в госпрограммах.

Как сообщалось, в Украине право собственности надежно защищено законом, однако даже незначительные ошибки в документах или реестрах могут привести к серьезным проблемам. В 2025 году, на фоне роста мошенничества и несовершенной цифровой безопасности, эти риски только усиливаются.

Также мы рассказывали, что приобрести дом можно разными способами — купить, унаследовать, получить в дар или построить самостоятельно. Однако, независимо от способа приобретения, ваше право собственности должно быть официально зарегистрировано.