Право собственности на жилье — кому нужно срочно обновить данные

Не потеряйте недвижимость — кто должен срочно обновить данные
С 1 января 2013 года в Украине начал функционировать Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Именно с этого момента все права собственности на квартиры, дома, земельные участки и другую недвижимость вносятся в единую цифровую базу. Однако те граждане, которые приобрели имущество раньше — до 2013 года — не попали туда автоматически.
Именно поэтому, как отмечают в Министерстве юстиции, чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами (например, через Дію), получить компенсацию за разрушенное жилье, или продать квартиру без бюрократии, нужно внести свои права в реестр.
"Это добровольно, но в условиях войны — уже не опция, а потребность", —отмечают в ведомстве.
Кому нужно зарегистрировать право собственности в Госреестре
Регистрация касается всех граждан, которые:
- приобрели право собственности на недвижимость до 1 января 2013 года;
- имеют документы старого образца (свидетельства, договоры, выписки БТИ);
- не вносили эти объекты в Государственный реестр прав.
В противном случае — их имущество официально будет считаться таким, что не имеет цифрового подтверждения, следовательно:
- не сможет стать предметом сделок (продажа, дарение, аренда) без дополнительных процедур;
- не получит защиты в случае потери документов или уничтожения архивов;
- не будет иметь правовых гарантий компенсаций во время войны или послевоенного восстановления.
Какие риски несет недвижимость без внесения в ГРВП
Если ваше право не внесено в Госреестр, это означает:
- Отсутствие доступа к электронным госуслугам. Например, вы не сможете оформить наследство онлайн, проверить выписку об имуществе или подать заявление через Дію.
- Слабая защита в случае рейдерства. В условиях войны реальные угрозы потери документов или архивов могут оставить вас без подтверждения права собственности.
- Невозможность получить компенсацию за разрушенное жилье. Регистрация — ключевое условие участия в программе "єВідновлення".
"Госреестр — это единственный безопасный цифровой след вашего права собственности", — подчеркивают в Минюсте.
Как зарегистрировать право собственности в Госреестре
Есть несколько способов внести свое право собственности в ГРВП:
Обращение к государственному регистратору или нотариусу
Необходимо обратиться в ЦНАП или к нотариусу по месту нахождения имущества (в пределах области). Для оккупированных или прифронтовых территорий — можно обращаться к любому регистратору в пределах Украины.
Онлайн через портал "Дія"
Цифровая подача документов уже работает в 22 областях. Услуга удобная и быстрая, но доступна только для имущества, расположенного в:
- Львовской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областях.
Подготовить пакет документов
Для регистрации понадобятся:
- документ, подтверждающий право собственности (договор купли, дарения, свидетельство и т.д.);
- паспорт и ИНН;
- заявление о внесении в ГРВП.
Обязательно ли перерегистрировать право собственности до 2013 года
Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" не требует принудительной перерегистрации. Регистрация происходит только на основании заявления владельца и документов. Однако, как отмечают юристы, в 2025 году добровольность — скорее формальность, чем реальность:
"Такие действия — не требование, но без них вы не сможете полноценно защитить свое имущество", — говорят в Минюсте.
Особенно в условиях:
- потери документов, архивов, уничтоженных БТИ;
- переезда за границу или внутренней миграции;
- необходимости подать документы онлайн или участвовать в госпрограммах.
Как сообщалось, в Украине право собственности надежно защищено законом, однако даже незначительные ошибки в документах или реестрах могут привести к серьезным проблемам. В 2025 году, на фоне роста мошенничества и несовершенной цифровой безопасности, эти риски только усиливаются.
Также мы рассказывали, что приобрести дом можно разными способами — купить, унаследовать, получить в дар или построить самостоятельно. Однако, независимо от способа приобретения, ваше право собственности должно быть официально зарегистрировано.
Читайте Новини.LIVE!