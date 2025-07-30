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Главная Недвижимость Инвестиции в недвижимость — какие объекты принесут доход

Инвестиции в недвижимость — какие объекты принесут доход

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:05
Лучшая недвижимость для инвестиций в Украине в 2025 году — доходность, риски и типы жилья
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Инвестирование в недвижимость в Украине остается одним из самых надежных способов сохранения и приумножения капитала. В 2025 году рынок недвижимости продолжает развиваться, предлагая инвесторам новые возможности, но и новые вызовы. Чтобы сделать правильный выбор, важно разобраться, какие типы недвижимости являются самыми выгодными, какие факторы влияют на доходность и как избежать рисков.

Рынок недвижимости Украины предлагает несколько вариантов для инвесторов, каждый из которых имеет свои особенности, отмечают специалисты компании Real Agent. Выбор зависит от ваших целей, бюджета и готовности к управлению объектом.

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Квартиры для инвестиций останутся в топе

Квартиры остаются самым популярным выбором для инвесторов благодаря высокой ликвидности и стабильному спросу. Основная причина — их ликвидность и универсальность. Это касается как вторичного рынка, так и новостроек в завершенных жилых комплексах. В крупных городах, таких как Киев, Львов или Одесса, спрос на аренду квартир остается высоким из-за студентов, молодых специалистов и туристов.

Доходность таких объектов зависит от формата аренды. Долгосрочная аренда дает стабильный доход, хотя и ниже краткосрочной, которая подходит для туристических городов. Важно учесть, что при сдаче жилья на несколько дней повышается и нагрузка на управление: уборка, общение с арендаторами, обновление объявлений.

Коммерческая недвижимость для инвесторов с опытом

Офисы, магазины, склады, кофейни и другие типы коммерческих помещений позволяют получать доход, часто превышающий прибыль от жилья. Однако такие инвестиции требуют тщательного анализа рынка и дополнительных расходов на содержание. Сейчас спрос на коммерческие объекты растет в городах с активной бизнес-средой.

Инвестировать целесообразно в объекты с уже имеющимися арендаторами, или в быстро развивающиеся сегменты — например, помещения под логистические сервисы, заведения питания или клиники.

Апартаменты у моря или в Карпатах набирают популярность

Курортная недвижимость с краткосрочной арендой — это ниша с потенциалом, но в то же время и с высоким уровнем конкуренции. Главное преимущество — сезонная рентабельность: в летние или зимние месяцы стоимость аренды значительно возрастает.

Сейчас наблюдается рост спроса на апартаменты в курортных зонах Одесской области и в горных районах Ивано-Франковской области. Однако эксперты предостерегают: доходы могут быть нестабильными, если отсутствует четкая стратегия управления. Также у таких объектов часто сложнее оформить полноценную регистрацию или продать в межсезонье.

Маленькие квартиры приносят больше прибыли на вложенный капитал
Один из ключевых трендов 2025 года — инвестиции в смарт-квартиры и объекты площадью до 40 кв. м. Их проще продать, легче найти арендаторов, а расходы на ремонт и коммунальные услуги — минимальны.

"Сегодня спрос на малометражные квартиры растет не только среди студентов и временных переселенцев, но и среди инвесторов, которые видят в них оптимальное соотношение расходов и дохода", — отмечает эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Такие объекты часто становятся выгодной опцией для перепродажи, поскольку имеют доступную входную цену.

Рентабельность инвестиций в недвижимость будет зависеть от региона

В 2025 году наилучшую рентабельность, по оценкам экспертов, показывают объекты в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, а также в некоторых городах-сателлитах столицы. В маленьких городах потенциал роста ограничен, а вот в развитых регионах наблюдается стабильный спрос.

Также важно учитывать перспективы транспортной инфраструктуры, наличие высших учебных заведений, ИТ-компаний и промышленных предприятий поблизости.

Оценка затрат и прибыли

Перед покупкой объекта стоит проанализировать, сколько стоит его обслуживание, какие расходы на ремонт и какие возможности для сдачи в аренду. Ключевая формула для предварительной оценки прибыльности:

Рентабельность = (Чистый годовой доход / Стоимость объекта) × 100%.

Например, квартира стоимостью 50 000 долл. приносит 4 500 долл. чистого дохода в год — следовательно, ее рентабельность 9%. Но эта цифра может уменьшиться, если учесть простои, налоги или ремонт.

Риски и непредсказуемость рынка

Наибольшие риски 2025 года — это:

  • изменения в законодательстве относительно налогообложения аренды или правил регистрации;
  • инфляция или девальвация, которые повлияют на покупательную способность;
  • сезонность и миграционные волны, которые меняют спрос на аренду;
  • неплатежеспособные арендаторы, особенно в сегменте долгосрочной аренды без агентов.

Инвестор должен быть готовым к неожиданностям — и иметь резерв на покрытие расходов минимум на 3-6 месяцев, говорят специалисты.

Как сообщалось, собственное жилье в Украине — это не только место для комфортной жизни, но и выгодная инвестиция, которая дарит стабильность. Рынок недвижимости остается привлекательным для всех, а особым спросом пользуются квартиры в новостройках, которые покупают как для проживания, так и для сохранения капитала.

Также мы рассказывали, что Польша остается одним из самых популярных направлений для украинцев, которые стремятся к долгосрочному проживанию или выгодным инвестициям. Покупка собственной квартиры здесь является вполне реальной возможностью, ведь этот процесс является законным, доступным и имеет прозрачные правила. Хотя он и имеет свои особенности, с должной подготовкой и пониманием нюансов вы сможете успешно его пройти.

недвижимость инвестиции жилье доходы квартира прибыль
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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